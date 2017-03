EKOL eröffnet Niederlassung in Slowenien

EKOL Logistics eröffnet erste Niederlassung in Slowenien

EKOL Logistics eröffnet im März dieses Jahres eine Niederlassung in Slowenien und hält dabei an seinen Plänen und Strategien fest, eins der bedeutendsten Transportunternehmen in Europa zu werden. Slowenien ist bereits das 15. Land in dem EKOL eine eigene Dependance errichtet.

„EKOL Slowenien wird internationale und inländische FTL- sowie Sammeltransporte anbieten. Das erste Lager planen wir in der Nähe von Ljubljana. Die Lagerhaltung wird für zollgebundene und nicht gebundene Waren erbracht. Bis zum Ende des zweiten Geschäftsjahres planen wir in unserer Geschäftsstelle bis zu 15 Mitarbeiter zu beschäftigen „- sagte Miha Ulcar, Niederlassungsleiter, EKOL Slowenien.

EKOL Slowenien wurde gegründet und registriert und wird in 1-2 Monaten in Betrieb sein. Das Büro und das Lager, mit einer Kapazität, die den Bedürfnissen der EKOL Kunden entspricht, wird bereits in Kürze eröffnet.

EKOL ist sich seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Mitmenschen bewusst und engagiert sich weiterhin für ethische Richtlinien. Als Besitzer von 6 Ro-Ro-Schiffen und dem Betreiber von 48 Blockzügen pro Woche – zuletzt mit einer neuen Zugverbindung zwischen Triest und Kiel – möchte EKOL seine umweltfreundlichen Dienstleistungen nutzen und seine Präsenz in Europa weiter stärken.

„Auf längere Sicht kann EKOL Slowenien intermodale Lösungen für und aus anderen europäischen Ländern anbieten. Der Markteintritt eines neuen, ehrgeizigen Unternehmens in Slowenien, ist für unsere Wirtschaft ein großes Plus.“ – ergänzt Miha Ulcar.

EKOL begann 1996 mit seiner Expansion außerhalb der Türkei und investierte in Deutschland, Rumänien, Italien, Frankreich, Ukraine, Griechenland und Bosnien-Herzegowina. Neue Investitionen bedeuten, dem Kunden immer qualitativ hochwertigere Dienstleistungen anbieten zu können. Daher wird EKOL auch weiterhin in Europa investieren. 2013 wurde EKOL Ungarn als einer der strategischsten Orte auf der geopolitischen Karte Europas gegründet. In 2014 wurde in Spanien, 2015 in Polen eröffnet. Im vergangenen Jahr hat sich das Unternehmen auch in Tschechien, in Bulgarien und im Iran angesiedelt.

EKOL kann mehr als nur über moderne, innovative Lösungen sprechen. EKOL kann sie ihren Kunden tatsächlich anbieten. Durch die firmeneigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die mehr als 120 Personen beschäftigt und die an 130 Projekten arbeitet, wird das Unternehmen und der Service immer leistungsfähiger und effektiver. Die Arbeitsergebnisse dieser Abteilung hebt EKOL deutlich von seinen Wettbewerbern auf dem Logistikmarkt ab.

Wojciech Brzuska, Geschäftsführer EKOL Europe und Vorstandsmitglied, erklärt: „In den nächsten Monaten wird EKOL in der Tschechischen Republik, in Spanien, im Iran und in Rumänien sein Wachstum fortsetzen. Wir erweitern auch mit der Hoffnung, dass das neue Dienstleistungsangebot dazu beitragen wird, dass unsere Kunden Ihr Geschäft weiter nach Slowenien ausdehnen. EKOL schafft mit seinen Kunden einen inspirierenden und nachhaltigen Wert.“

Über EKOL Logistics:

Der Logistikbetreiber EKOL wurde im Jahr 1990 in der Türkei gegründet. Zurzeit sind Unternehmen in 15 Ländern ansässig und beschäftigt mehr als 6.500 multinationale Mitarbeiter. EKOL zählt zu den Pionieren der integrierten Logistikdienstleistungen in der Türkei und in Europa. Seine Vertriebszentren mit über 750.000 m² Innenfläche verteilen sich in der Türkei, Deutschland, Italien, Griechenland, Frankreich, der Ukraine, Bosnien-Herzegowina, Rumänien, Ungarn, Spanien und Polen, der Tschechischen Republik, Bulgarien, im Iran und Slowenien.

Mit der europaweiten Distribution, der jungen und umweltfreundlichen Flotte, die 6 eigene RoRo-Schiffe und mehr als 5.500 Transportmittel beinhaltet, bietet EKOL Transport-, Lager-, Außenhandel- und Supply-Chain-Management-Lösungen an, die ökologische, finanzielle, soziale und operative Vorteile bieten.