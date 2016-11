ELA Container behält KPIs mit Qlik Sense im Blick

ELA Container GmbH, Spezialist für mobile Raumlösungen in Containerbauweise, nutzt Qlik Sense®, um Antworten auf geschäftliche Fragen ansprechend und dynamisch visualisieren zu können – auch bei großen Datenmengen und mit der nötigen Governance.

Die innovative Visualisierungslösung ermöglicht ELA Container die volle Transparenz rund um sämtliche wichtigen Daten wie Auslastung, Verfügbarkeit, Auftragseingang, Bestand und Erlöse. Einsatz in der DACH-Region, den Niederlanden, Polen und Belgien.

Die vorher genutzten Excel-Listen gehören damit der Vergangenheit an: Im Live-Management-System, was über ein Qlik-Sense-Cockpit abgebildet wird, verschafft sich die Geschäftsleitung jetzt einen schnellen und einfachen Überblick rund um die wichtigsten Zahlen von Auslastung und Verfügbarkeit der Container bis hin zu Auftragseingang und Erlösen. Die Niederlassungsleiter können den Eingang und Ausgang der Container direkt erkennen und die Zahlen mit denen anderer Niederlassungen vergleichen. Die Fachabteilungen können die Aufträge jetzt besser koordinieren, sich jederzeit einen Überblick über den Mietpark verschaffen und Container nach den gewünschten Merkmalen finden – etwa nach Verfügbarkeit, Ausstattung, Farbe und Größe. Überrascht hat dabei sowohl die hohe Geschwindigkeit der Datenanalysen sowie die problemlose Akualisierung – Updates erfolgen ohne Performance-Einbußen, was zu einer hohen Anwender-Akzeptanz bei ELA beigetragen hat, ebenso wie die schnelle Erstellung von Applikationen.

Auch die IT ist von den Vorteilen der Visualisierungslösung überzeugt. „Wir haben Qlik Sense im Fachbereich getestet und dann der IT vorgeführt. Diese war von der einfachen Administration und den umfassenden Möglichkeiten begeistert. Stellenweise ist es sogar so, dass die IT Anforderungen an uns heranträgt – etwa, wenn es um Visualisierungen im Bereich Energiemanagement geht, beispielsweise dem Stromverbrauch im Unternehmen“, so Matthias Brink, Leitung Controlling bei ELA Container.

Künftig soll Qlik Sense bei ELA Container auch in weiteren Ländern in Europa sowie dem Nahen Osten eingesetzt werden. Beraten wird der emsländische Familienbetrieb durch Qlik Solution Provider Corporate Planning.

Über ELA Container GmbH

Der emsländische Familienbetrieb ELA hat seit 1972 den Mietservice und auch die Technik der Raumsysteme ständig weiter entwickelt. Mit über 22.000 transportablen Einheiten ist ELA Container europaweit unterwegs, wenn es um mobile Räumlösungen in Containerbauweise geht. Ein eigener Fuhrpark von 60 Spezial-Lkw mit Ladekran gewährleistet einen sicheren Transport und Montage. Stützpunkte in ganz Europa stellen eine kurzfristige und schnelle Lieferung an jeden Ort sicher. ELA ist mit zwölf Miet-Centern und 550 Mitarbeitern, darunter 35 mobile Fachberater, in ganz Europa vertreten. Weitere Informationen: www.container.de

