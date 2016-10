EMS-Fehn-Group eröffnet Büro in Rijeka

Die EMS-Fehn-Group wird in Kürze ein Büro in Rijeka in Kroatien eröffnen. „Wir wollen unsere Präsenz auf dem Balkan ausbauen. Mit German Albanian Logistics Agency in Durres und EMS German Balkan Logistics in Skopje sind wir bereits hervorragend aufgestellt“, sagt Manfred Müller, Chef der EMS-Fehn-Group.

„Wir sehen in Kroatien großes zusätzliches Potenzial. In dem Land gibt es hervorragende Schiffswerften, die kroatische Industrie ist ein gewichtiger Faktor in der Region und der Yacht-Tourismus verzeichnet steigende Zahlen,“ erläutert Müller. Deshalb sei die Eröffnung einer Dependance in Rijeka für das Schifffahrts- und Logistikunternehmen ein folgerichtiger Schritt.

Die EMS-Fehn-Group besteht aus 19 Unternehmen mit Büros in Leer, Papenburg, Bremen, Hamburg, Lübeck, Dortmund, Leverkusen, Helsinki, Riga, Bozen, Genua, Palermo, Durres, Skopje, St. Petersburg und Ft. Lauderdale. Zur EMS-Fehn-Group gehören Chartering-, Logistik-, Spezialtransport-, Hafenumschlags-, Yachttransport-, Lager-, Intralogistik und Crewingfirmen sowie Reedereien mit derzeit 20 Schiffen. In der EMS-Fehn-Group sind 200 Mitarbeiter an Land sowie 180 Mitarbeiter an Bord beschäftigt.

www.ems-fehn-group.de

Quelle: oevz.com