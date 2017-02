EPAL Europaletten prolongieren ihre Höhenflug

Die European Pallet Association e.V. (EPAL) erreichte 2016 ein erneutes Rekordergebnis von 105,5 Mio. EPAL-Paletten gesamt (Produktion und Reparatur). Dies ist ein Plus von 4,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Produktionszahlen lagen mit 80,5 Mio. EPAL-Paletten um 8,93 Prozent über dem Vergleichswert aus 2015, die Reparaturen stiegen um 1 Mio. Stück auf 25 Mio. reparierte EPAL-Paletten.

„Es ist absolut beeindruckend, dass wir den Rekord von 2015 noch übertreffen konnten. Wir sind stolz auf alle EPAL-Lizenznehmer und auf die Arbeit der EPAL Nationalkomitees, ohne die das Top-Ergebnis nicht möglich gewesen wäre“, kommentiert Martin Leibrandt, CEO der EPAL, das Ergebnis.

Qualität und Sicherheit von EPAL Europaletten basieren auf drei Säulen: International einheitliche Normierung, ständige Qualitätssicherung durch unabhängige und unangemeldete Kontrollen der Produktions- und Repararturbetriebe sowie rechtliche Verfolgung von minderwertigen gefälschten Paletten. EPAL arbeitet mit Zollbehörden, Polizei und Rechtsanwälten in verschiedenen Ländern zusammen, um den Import von gefälschten Paletten bereits an der Quelle zu verhindern.

Die EPAL Academy führt zu diesem Zweck Schulungen von Zollbeamten durch, die an den EU-Außengrenzen tätig sind. Ergebnis dieser intensiven Arbeit der EPAL ist es, dass nur in geringer Zahl gefälschte EPAL Europaletten in den Markt gelangen und aussortiert werden müssen. Die Qualität der in dem EPAL Europalettenpool befindlichen EPAL Europaletten ist daher laut offiziellen Angaben hoch.

Die Marke „EPAL im Oval“ ist international geschützt. Verletzungen der Marke „EPAL im Oval“ durch Fälschung von Paletten werden von EPAL strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.

www.epal-pallets.org

Quelle: oevz.com