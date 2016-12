Gerhard Schäfer wurde in die Logistics Hall of Fame® aufgenommen

13 Persönlichkeiten aus Transport, Intralogistik, IT und Versicherung zogen im November 2016 in die Logistics Hall of Fame der berühmtesten Logistiker der Welt ein – als einziger Intralogistiker Gerhard Schäfer.

Erstmalig in diesem Jahr zeichnete eine Jury 13 Personen unter dem Motto „Historic Milestones of Logistics“ von 1490 bis 2000 aus. Die Jury setzte sich aus mehr als 50 Personen zusammen: Journalisten, Wissenschaftlern, Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Verbänden aus aller Welt. Die Aufnahme der neuen Mitglieder fand bei einer festlichen Zeremonie am 29. November im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in Berlin statt.

Als einziger Intralogistiker wurde Gerhard Schäfer (* 5. August 1924, † 19. Juli 2015) unter die berühmtesten Logistiker der Welt gewählt. Gerhard Schäfer gilt als Vorreiter wie auch Realisator des Systemgedankens in der Behälterlogistik. Die Markteinführung und Serienproduktion des „Lager-Fix-Kastens“ im Jahre 1953 revolutionierte die Intralogistik auf bemerkenswerte Art und Weise.

Das Besondere am „Lager-Fix-Kasten“ ist die enorme Zeit- und Platzersparnis bei der Lagerung und Kommissionierung von kleinen Artikeln. Im Vergleich zu normalen Transportkästen kann man die Lager-Fix-Kästen stapeln. Des Weiteren ermöglicht eine Sichtöffnung an der Vorderseite einen schnellen Überblick auch über kleine Einzelteile – ohne langwieriges und umständliches Suchen. So wurde ein nachhaltiges Zeichen für die moderne Behälterherstellung gesetzt. Als Unternehmensursprung bilden Behälter und Kästen die Basis des heutigen Produkt- und Leistungsprofils von SSI Schäfer. Mit mehr als 2.000 Typen, Ausführungen und Größen an Kästen und Behältern verwundert es nicht, dass der Begriff „Schäfer-Kasten“ als Synonym in der Verpackungswelt dominiert. Dieser Fortbestand betont die Weitsichtigkeit der Entwicklung.

Gerhard Schäfer gilt nicht nur als Pionier in der Intralogistik für manuelle Produkte. Vielmehr hat er mit dem Lager-Fix-Kasten das Fundament für die unglaubliche Erfolgsgeschichte der Firma Schäfer gelegt. Das Produkt- und Lösungsportfolio wurde bis heute um manuelle, teil- sowie vollautomatisierte Systeme erweitert. Zur Optimierung der Lieferkette und der Kundenbedürfnisse bietet SSI Schäfer außerdem die eigene Software WAMAS® an, die den innerbetrieblichen Materialfluss steuert und visualisiert. Gerhard Schäfer hat die SSI Schäfer Unternehmensgruppe vom Ein-Mann-Betrieb zum global führenden Lager- und Logistikpartner mit heute über 8.500 Mitarbeitern sowie weltweiten Produktionsstätten und Vertriebsgesellschaften geführt. Nach fast 80 Jahren ist SSI Schäfer fest in der Intralogistik-Branche etabliert und zeichnet sich als einer der größten Komplettanbieter aus. Als geschäftsführender Gesellschafter von SSI Schäfer lenkte Gerhard Schäfer bis zu seinem Tod erfolgreich die Geschicke der Unternehmensgruppe.