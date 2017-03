Globalegrow weitet Geschäftstätigkeit auf Nahen Osten und Russland aus

Globalegrow, ein innovatives internationales E-Commerce-Unternehmen, hat globalen Outreach-Plan für 2017 zur Etablierung auf dem nahöstlichen und russischen Markt bekanntgegeben. Aufgrund des enormen Marktpotenzials erwartet Globalegrow einen monatlichen Absatz von bis zu 20 Millionen US Dollar bis Ende 2017.

Globalegrow bietet eine große Auswahl an Damenmode in mehr als 200 Ländern. „Wir freuen uns, dass Globalegrow künftig auf weiteren Märkten vertreten sein wird. Jedes Geschäftsjahr verzeichnen wir ein stabiles Wachstum und verdoppeln den Ertrag in den Schlüsselmärkten Nordamerika und Europa. Es ist spannend, im Nahen Osten und in Russland ein Geschäft aufbauen zu können“, so Victor Zeng, COO Globalegrow.

Schon bald können im Nahen Osten und in Russland über unterschiedliche Mode-Seiten von Globalegrow Damenmode, Accessoires und mehr eingekauft werden.

Ein kürzlich erstellter DHL-Bericht bestätigt, dass der Absatz im internationalen E-Commerce in den nächsten drei Jahren um 25 % von 300 Milliarden US Dollar in 2015 auf 900 Milliarden US Dollar in 2020 steigen wird.

Anhand von Analysen des Marktpotenzials und der Benutzergruppen im Nahen Osten und in Russland hat Globalegrow eine globale Expansionsstrategie entworfen, um adäquat auf die Marktdynamik reagieren zu können Da mehr Verbraucher Zugang zum Internet haben und die Möglichkeit der Online-Einkäufe mehr und mehr schätzen, ist die Zahl der Online-Einkäufer im gesamten Nahen Osten und in Russland rasch angestiegen.

„Wir sind von der Popularität des E-Commerce in diesen bevölkerungsstarken Regionen überzeugt – Regionen mit zunehmend flächendeckender Internetverbindung und verbreiteten Online-Zahlungsaktivitäten. Dennoch befassen wir uns als frühe Marktteilnehmer der wachsenden Märkte im Nahen Osten und in Russland nicht in erster Linie mit dem Problem des ROI, sondern vielmehr mit dem Wachstumspotenzial der Märkte, der Größe der Ziel-Benutzergruppen und der strategischen Gestaltung“, so Zeng.

Gleichzeitig unternimmt Globalegrow den nächsten Schritt in Richtung Expansion regionaler Märkte und eröffnet Flagship-Stores in Nordafrika und Südostasien, um Einkäufern offline ein besseres Benutzererlebnis bieten zu können.

Über Globalegrow

Globalegrow wurde 2007 gegründet und ist ein internationales E-Commerce-Unternehmen mit Sitz in Shenzhen, China. Globalegrow ist auf modebewusste weibliche Verbraucher ausgerichtet und agiert im Ausland über unterschiedliche Mode-Websites, darunter RoseGal und SammyDress.

Weitere Informationen unter: http://www.globalegrow.com/en/

Quelle: APA/OTS Wirtschaft