Hören statt Lesen: LOGISTIK express liefert Barrierefreiheit in 32 Sprachen

Inhalte vorlesen und mit Translator Funktion übersetzen lassen!

LOGISTIK express baut sein barrierefreies Informationsangebot aus. Das LOGISTIK express Newsportal umfasst 50000 Beiträge und bietet neuerdings eine Vorlesefunktion in Deutsch und Englisch an. So können über das Newsportal sämtliche Beiträge via Desktop/Mobile auf Deutsch/Englisch vorgelesen werden. Das ist ideal für Menschen, die viel unterwegs sind und jene, die den Augen Pause gönnen möchten.

Viele denken bei Barrierefreiheit an bauliche Maßnahmen oder Hindernisse in den unterschiedlichsten Bereichen, wie die Benützung von Verkehrsmitteln oder Geldautomaten. Gemäß dem Bundes-Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz ist Barrierefreiheit erreicht, wenn alles für alle Menschen zugänglich und nutzbar ist. Dazu zählen Systeme zur Informationsverarbeitung oder Internet-Seiten. „Unser Vorlese-Service und die Sprachenumstellung sind vorbildhaft für Barrierefreiheit und fördern einen einfacheren Informationsfluss.“ so Herausgeber Markus Jaklitsch.

Mit der Barrierefreiheit für 32 Sprachen per Mausklick erweitert der Verlag sein Serviceangebot für Logistikaffine. Über das LOGISTIK express Newsportal können Suchabfragen in der jeweiligen Sprache durchgeführt werden z.B. auf Spanisch, Italienisch, Kroatisch, Russisch …

Der Leser- und Leserinnenanteil beim LOGISTIK express ist mit 65 % überwiegend deutschsprachig, doch schon 15 % der Leserschaft ist englischsprachig. „Das unterstreicht unsere internationale Reichweite.“ freut sich Jaklitsch über die Top- Platzierung im globalen Ranking.

LOGISTIK express informiert seit 2006 – täglich, fachlich, sachlich, aktuell!

Rückfragen:

Markus Jaklitsch, Medieninhaber und Herausgeber

LOGISTIK express Fachmedium

Fachzeitschrift, Newsportal, B2B Firmensuche, eCommerce Logistik-Day

www.logistik-express.com

Website Translater – Ausgewählte Sprachen:

Deutsch, Bulgarisch, Chinesisch, Dänisch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Kroatisch, Lateinisch, Luxemburgisch, Mazedonisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch