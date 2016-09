Innovative E-Commerce Lösungen – SSI Schäfer auf der NEOCOM

Auch in diesem Jahr ist SSI Schäfer Aussteller auf der NEOCOM in Düsseldorf. Sowohl der Kongress zum Thema „1001 Faces Of Digital Commerce“ als auch die Messe finden vom 12. – 13. Oktober auf dem Areal Böhler statt.

Den Branchentreffpunkt in Düsseldorf sieht SSI Schäfer als gute Gelegenheit, wichtige Strategiethemen, Trends und Technologien des Digital Commerce mit Fachleuten zu diskutieren und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Beschaffung, Logistik und Retourenmanagement sowie damit zusammenhängende Software-Lösungen und Versanddienstleistungen werden als komplette Prozesskette auf der NEOCOM abgebildet.

Die Anforderungen des Marktes verändern sich und die starke Flexibilisierung sowie Vernetzung in den Lager- und Logistikprozessen fordern den Einsatz von intelligenten Intralogistiklösungen – teil- oder vollautomatisiert. Als einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für Lager- und Logistiksysteme präsentiert SSI Schäfer auf der NEOCOM zwei Systeme, die sich optimal im E‑Commerce und Omni-Channel-Handel einsetzen lassen: das Fahrerlose Transportsystem WEASEL® und das Einebenen-Shuttle System Cuby. Das kürzlich mit dem IFOY Award ausgezeichnete WEASEL lässt sich kurzfristig und mit deutlich gesenkten Investitionskosten in bereits vorhandenen Materialflüssen im Lager einbinden, um diese zu optimieren. Unternehmen wie Hermes Fulfilment GmbH und NextLevel Logistik® GmbH setzen bereits bei ihren internen Logistikprozessen auf diese wirtschaftliche und flexible FTS-Lösung. Das Shuttle System Cuby für Behälter und Kartons spielt seine Vorteile vor allem durch seine Flexibilität in Bezug auf Kapazität und Leistungsfähigkeit aus. Es wurde konsequent auf hohe Verfügbarkeit ausgerichtet, um schnell und sicher auf die Anforderungen des Kunden reagieren zu können.

SSI Schäfer berät Besucher zu modularen und ganzheitlichen Lösungen. An mehreren Bildschirmen erläutern die Experten Best Practices und neue Lösungsansätze für ein zuverlässiges Omni-Channel-Fulfillment.