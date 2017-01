Lekkerland Österreich zeigte sich auf der AutoZum Salzburg von seiner konvenienten Seite

Auch heuer war Lekkerland Österreich auf der alle zwei Jahre stattfindenden Fachmesse für Automotive Produkte – AutoZum Salzburg – mit einem Messestand vertreten. Vom 18. bis 21. Januar 2017 präsentierte die Lekkerland Handels- und Dienstleistungs GmbH als Experte für Unterwegsversorgung ihre neuesten Lösungen für Convenience-Shops.

Das Kleinste kommt bei Lekkerland ganz groß raus: Clip-In-Konzepte zum Anschauen, Ausprobieren und Verkosten

Auf der AutoZum zeigte der Großhändler, Systempartner und Logistiker aus Ternitz (NÖ) seine aktuellsten Rundum-Sorglos Foodservice-Konzepte. Die Messebesucher konnten sich vor Ort davon überzeugen, dass die Clip-In-Konzepte mit minimalem Platzaufwand großes Geschäft mit frischen Snacks und Foodservice machen. Als besonderes Highlight an den Messetagen bereitete ein Live-Koch frische Spezialitäten wie Snacks, Kaffee und Backwaren für interessierte Fachbesucher zu.

Heißes Geschäft mit starken Produkten: Foodservice bei Lekkerland

Ein starker Kaffee und eine Leberkäse-Semmel von der Tankstelle wecken die müden Lebensgeister während einer langen Fahrt. Diese Aspekte fasst Lekkerland Österreich in seinen drei Clip-In-Konzepten erfolgreich zusammen. Der „kleinste Coffeeshop der Welt“ ist eine abgestimmte Kombination aus Maschine und Kaffee, denn der moderne und einfach zu bedienende Kaffeevollautomat bereitet Kaffee in Gastro-Profiqualität zu. Dazu gibt es On-the-go-Snacks und Backwaren aus dem „kleinsten Backshop der Welt“, der mit seinem geringen Platzbedarf (60 x 225 x 68 cm – B x H x T) in nahezu jedes Ladenkonzept integrierbar ist. Eine warme Leberkäse-Semmel zählt zu den Top-10 der beliebtesten Snacks in Österreich und ergänzt mit dem Leberkäse-Konzept das Angebot von Convenience-Shops unkompliziert.

Wer es nicht zur Messe nach Salzburg geschafft hat, kann sich jederzeit einen individuellen Termin im neu eingerichteten Showroom in Ternitz vereinbaren, um die vielfältigen Angebote kennen zu lernen.

Das erklärte Ziel von Lekkerland Geschäftsführer Emmanuel Fink für die Zukunft: „Mit unseren innovativen und praktischen Lösungen in der Unterwegsversorgung und unseren umfassenden Foodservice-Angeboten möchten wir das Shopgeschäft von Tankstellen noch attraktiver gestalten und unsere Positionierung als Partner für Fullservice-Konzepte noch weiter ausbauen. Die einfache und schnelle Unterwegsversorgung wird weiterhin an Bedeutung gewinnen. Mit unseren Foodservice-Lösungen können wir gemeinsam mit unseren Kunden die anspruchsvollen Wünsche der Konsumenten an Frische, Qualität und Geschmack in vollem Umfang abdecken.“ Die im Dezember 2016 gemeinsam mit Marketagent durchgeführte Zufriedenheitsumfrage bestärkt Lekkerland, da sowohl das Angebot als auch die Dienstleistungen von den Lekkerland Kunden sehr gut angenommen werden.

Über Lekkerland

Der führende Anbieter von Lösungen für die Unterwegsversorgung erwirtschaftete im Jahr 2015 in Österreich einen Umsatz von 91 Mio. Euro. 139 Mitarbeiter sorgen am Standort Ternitz dafür, dass rund 3.200 Belieferungspunkte – von Tankstellen über Bäckereien bis hin zu Baumärkten und selbst der Lebensmitteleinzelhandel – mit Getränken, Lebensmitteln, Frischware und Non-Food-Artikeln sowie Produkten aus dem Bereich electronic value (Telefon-, Bezahl- und Geschenkkarten) beliefert werden. Lekkerland arbeitet für seine Kunden maßgeschneiderte Lösungen für Shop, Logistik und Sortiment aus. Die Lekkerland Gruppe mit Zentrale in Deutschland ist in Österreich, den Niederlanden, Deutschland, Belgien, Spanien und der Schweiz tätig und erzielte 2015 einen Umsatz von 12,5 Mrd. Euro.

Foto: Lekkerland