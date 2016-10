Mauterhöhung in Österreich, Kummertabellen und Seminare leisten einen soliden Lösungsbeitrag

Mauterhöhung in Österreich und die ab sofort verfügbare neue „Kummertabelle“ gültig ab 1.1.2017 // Praxis Essential-Kompaktkurs von RA Karl-Heinz Gimmler und Univ. Prof. Sebastian Kummer: „Vergütung, Preisgestaltung und Leistungsbeschreibung in Transport und Logistik“ am 15.11.2016 in Wien (Achtung € 100,– Frühbucherrabatt) // Praxis Intensiv-Seminar: “Optimierung von Transport- und Logistikverträgen” mit Vertragsworkshop von RA Karl-Heinz Gimmler am 19.1.2017 und 20.1.2017 in Wien (Achtung € 100,– Frühbucherrabatt)

Mauterhöhung in Österreich und neue „Kummertabelle“ gültig ab 1.1.2017

Die Umsetzung einer der Maßnahmen des von mir geleiteten Prozesses der Gesamtverkehrsplanung im Bereich Güterverkehr und Logistik, nämlich die frühzeitige Veröffentlichung der Mauttarife, hat in diesem Jahr dazu geführt, dass die Bundesregierung die Mauttarifverordnung 2016, die die ab 1.1.2017 geltenden Mauttarife enthält, schon im September beschlossen hat. Dies ist die gute Nachricht, da die Mauterhöhungen so in die Preisverhandlungen einfließen können. Im Rahmen der Umsetzung der Wegekostenrichtlinie wurden auch die Lärmkosten durch einen differenzierten Tag- und Nachtarif (22:00 bis 5:00) eingeführt. Die neuen Mauttarife finden Sie in nachfolgender Tabelle

LKW-Mauttarife ab 1.1.2017 2 Achsen 3 Achsen 4 u. mehr Achsen Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht A EURO-Emissionsklasse EURO VI 17,80 17,84 24,98 0,25075 0,3744 0,37552 B EURO-Emissionsklassen EURO V u. EEV 19,66 19,70 27,59 0,27679 0,4066 0,40773 C EURO-Emissionsklasse EURO IV 20,29 20,33 28,47 0,28561 0,4167 0,41781 D EURO-Emissionsklassen EURO 0 bis III 22,29 22,33 31,27 0,31361 0,4487 0,44981

Tabelle 1: LKW-Mautsätze in Österreich ab 1.1.2017 in Eurocent (ohne USt)

Die schlechte Nachricht ist, dass die Maut für die umweltfreundlichen EURO 6 und EEV LKW zweistellig angehoben wird, während die Maut für weniger umweltfreundliche LKW (EURO 0-3) kaum angehoben wird. Dies bedeutet, dass Unternehmen, die umweltfreundliche Fuhrparks einsetzen, stärkeren Kostenerhöhungen ausgesetzt sind als solche mit älteren Fuhrparks. Da ein Großteil der mautpflichtigen Fahrten mit EURO 6 und EEV durchgeführt wird, bedeutet dies in der Modellierung der Kummertabelle, die von einem durchschnittlichen Fuhrpark ausgeht, vor allem für längere Distanzen eine erhebliche Mauterhöhung.

Tarif-klasse Emissions-klassen 4 u. mehr Achsen 2016 2017 relative Veränderung Tag Nacht Tag Nacht A Euro 6 0,3297 0,3744 0,3755 13,55% 13,90% B EEV 0,3612 0,4066 0,4077 12,56% 12,88% C Euro 4,5 0,3990 0,4167 0,4178 4,42% 4,71% D Euro 0-3 0,4473 0,4487 0,4498 0,30% 0,56%

Tabelle 2: Steigerung der LKW-Mautsätze in Österreich von 2016 auf 2017 in Österreich

Seit Einführung der Kummertabelle im Jahr 2013 wurde die Systematik für Österreich nicht angepasst, da die Stabilität und Einfachheit der Berechnung einen großen Wert darstellt. Aus folgenden zwei Gründen haben wir die Mauterhöhung zum Anlass genommen, die Systematik leicht anzugleichen:

a) In den vergangenen Jahren wurden einige Bundesstraßen in mautpflichtige Schnellstraßen umgewandelt und neue Autobahnen gebaut. b) Die Annahme, dass 80 % der Strecken auf mautpflichtigen Straßen zurückgelegt werden, unterschätzt die Mautkosten von längeren Strecken und überschätzt die Kosten kurzer Strecken.

Wie auch für andere Länder haben wir die ab 1.1.2017 für Österreich gültige Kummertabelle nun in Abhängigkeit von der Entfernung mautpflichtiger Straßen sowie des Leerfahrtenanteils modelliert. Die Entfernungszonen ebenso wie die Entfernungstabelle wurden nicht verändert.

Die Kostensteigerungen sind in unserer Modellierung bezüglich der Entfernungsklassen sehr unterschiedlich. Die niedrigen Zonen profitieren davon, dass es hier vermehrt zu einem Einsatz umweltfreundlicher LKW und somit zu niedrigeren Mautzahlungen kommt. Bei längeren Distanzen werden ohnehin schon in einem großem Umfang EURO 6 und EEV Fahrzeuge eingesetzt, deswegen ist hier die Steigerung deutlich höher.

Im Anhang finden Sie die Kosten für das Update der Kummertabellen. Wie immer gilt der Preis für die elektronische Version auch für ggf. kommende Updates anderer Länder. Wir verstehen die Kummertabellen als eine Serviceleistung für die Transportwirtschaft. Deswegen sind die Kosten sehr niedrig angesetzt.

In den vergangenen Jahren haben einige Logistikdienstleister eigene Tabellen mit zum Teil deutlich höheren Werten herausgegeben. Die Kummertabellen enthalten nach wie vor keine Gewinnzuschläge, sondern sind die Basis für eine faire Kostenverrechnung. Ich denke, dass die österreichische Transportwirtschaft und die österreichischen Verlader damit in den vergangenen 13 Jahren gut gefahren sind.

Praxis Essential-Kompaktkurs von RA Karl-Heinz Gimmler und Univ. Prof. Sebastian Kummer:

„Vergütung, Preisgestaltung und Leistungsbeschreibung in Transport und Logistik“ am 15.11.2016 in Wien

Dieser Essential-Kompaktkurs bringt Ihnen an einem Tag die wichtigsten Themen zur optimierten Vergütungs- und Preisgestaltung sowie die der Leistungsbeschreibung in Transport und Logistik nahe. Er wendet sich als Update an MitarbeiterInnen und Führungskräfte die bereits in diesem Bereich arbeiten, ebenso wie als Überblick an Fachkräfte aus anderen Bereichen, insbesondere des Verkaufs und Einkaufs. Unser Prinzip ist die hohe Teilnehmerorientierung in Hinblick auf den aktiven Charakter – Sie können jederzeit Fragen stellen – daher auch die strenge Teilnehmerlimitierung.

Praxis Intensiv-Seminar: “Optimierung von Transport- und Logistikverträgen” mit Vertragsworkshop

von RA Karl-Heinz Gimmler am 19.1.2017 und 20.1.2017 in Wien

Die Gestaltung von Logistikverträgen hat entscheidenden Einfluss auf den Erfolg einer logistischen Beziehung. Insofern ist die Kenntnis des Logistikrechts sowohl für Auftraggeber als auch Logistikdienstleister wichtig. Das Seminar hilft Ihnen Ihre rechtliche Situation im Bereich Transport und Logistik zu prüfen und Ihre Transport- und Logistikverträge in den Dimensionen Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit zu optimieren. Dank des Workshop-Charakters und der begrenzten Teilnehmerzahl können auch individuelle Fragen intensiv behandelt werden.

Univ. Prof. Dr. Sebastian Kummer

Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik

Geschäftsführender Gesellschafter der ZTL GmbH

