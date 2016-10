Neue Kooperation für die LIS Polska Sp. z.o.o.

Polnisches Unternehmen setzt auf WinSped

Mit Sachs Trans kooperiert nun ein weiteres Unternehmen mit der LIS Polska Sp. z.o.o. und profitiert von der Speditionssoftware WinSped. Die Tochtergesellschaft der LIS Logistische Informationssysteme AG ist seit Anfang des Jahres am neuen Standort in Polen aktiv. „Wir freuen uns, dass wir mit Sachs Trans ein langjährig erfolgreiches und großes Unternehmen in unseren Reihen begrüßen dürfen, und sind gespannt auf die Zusammenarbeit“, so Volker Lückemeier, Vorstand der LIS Logistische Informationssysteme AG.

Die Speditionssoftware WinSped wird seit 36 Jahren stetig weiterentwickelt und in der Logistikbranche angeboten. Mittlerweile profitieren über 870 Unternehmen in 15 Ländern von der Speditionssoftware. Nun ermöglicht WinSped auch der Sachs Trans Gruppe die Optimierung ihrer Transportprozesse. Sachs Trans zählt zu den größten Transport- und Logistikunternehmen in Südpolen. Die Firma verfügt über rund 250 Fahrzeuge und besteht seit 30 Jahren. Der Hauptsitz befindet sich in Wodzisław Śląski, Oberschlesien.

Seit über 30 Jahren entwickelt und installiert die LIS AG Transportmanagement-Software. Mit der WinSped-Produktfamilie bietet sie bewährte Speditionssoftware für eine optimale Disposition und den reibungslos automatisierten Ablauf der Geschäftsprozesse. Modular strukturiert und mit einer Vielzahl an Schnittstellen ausgestattet, lässt sich die vielfach eingesetzte Lösung in nahezu jedes Umfeld problemlos integrieren. Neben Niederlassungen in Memmingen, Rellingen und NL-Oldenzaal befindet sich der zentrale Firmensitz in Greven.