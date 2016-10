Neues Distributionszentrum von ElringKlinger

Die ElringKlinger-Gruppe, ein international führender Automobilzulieferer, hat den Spezialisten für visuelle Lagerorganisation, ONK, mit der Kennzeichnung der Lagerplätze im erst kürzlich neu in Betrieb genommenen Distributionszentrum in Rottenburg beauftragt. Die mehreren Zehntausend, auf Lager-Soft- und -Hardware abgestimmten Etiketten und Schilder optimieren die Lagerhaltung, reduzieren Durchlaufzeiten und beschleunigen die Auftragsabwicklung weiter.

Vom Standort Rottenburg aus distribuiert die ElringKlinger Logistic Service GmbH Kraftfahrzeug-Ersatzteile an Kunden in über 140 Länder. Allein 1.000 Picks werden pro Tag in der dreigeschossigen Fachboden­regalanlage mit 35.000 SKUs getätigt. Bei Auftragseingang werden die benötigten Teile direkt aus der Regalanlage heraus kommissioniert, an Packplätzen verpackt und in den Versand gegeben. Um dabei Fehlerquoten gering und Zugriffszeiten kurz zu halten, liefert und montiert ONK derzeit knapp 300 Gangschilder für die Grundstruktur in diesem Lagerbereich sowie 35.000 laminierte Fachbodenetiketten zur Identifizierung der einzelnen Stellplätze. Im nächsten Schritt erfolgt die Kennzeichnung des Palettenregalbereichs mit 278 Stellplätzen auf jeweils zehn Ebenen.

Vorort-Besichtigung und -Beratung zwecks optimaler Lagerkennzeichnung

Die barcodierten Etiketten und Schilder sind sowohl an die verschiedenen Regal-­ und Transportsysteme als auch an die implementierte Lagersoftware abgestimmt. Für das nahtlose Ineinandergreifen von Etiketten, Hard- und Software hatte sich ONK im Vorfeld bei einem halbtägigen Vorort-Termin ein umfassendes Bild der Gegebenheiten im Lager gemacht. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer, dem Lagerleiter und einem IT-Fachmann der ElringKlinger Logistic Service GmbH wurden in diesem Rahmen die technischen Spezifikationen für die Kennzeichnungslösungen sowie die optimale Lagerstruktur festgelegt. „Die systematische Kennzeichnung aller Lagerplätze ist angesichts der Teilevielfalt im Erstausrüster- und Ersatzteilgeschäft essenziell für schnelle Versandabwicklung und hohe Flexibilität“, betont Thilo Müller, Geschäftsführer der ElringKlinger Logistic Service GmbH. „Voraussetzung dafür ist eine durchdachte Systematik sowie die fachgerechte Montage gemäß der vorher definierten Struktur, ohne dabei den laufenden Betrieb einzuschränken. ONK leistet in jedem einzelnen Schritt ganze Arbeit.“