Noch mehr Service und Qualität bei Swiss WorldCargo

Um mit den aktuellen Herausforderungen der globalen Logistikbranche Schritt zu halten und für die rasanten Veränderungen entlang der gesamten Versorgungskette gerüstet zu sein, kündigt Swiss WorldCargo, die Luftfrachtdivision von Swiss International Air Lines (SWISS), eine entscheidende Neuausrichtung seiner organisatorischen Struktur an. Damit soll den Kunden in aller Welt ein verstärktes Markenversprechen geboten werden.

Die Struktur, die seit Anfang 2017 implementiert ist, soll Swiss WorldCargo in die Lage versetzen, neue Business-Lösungen für die logistischen Herausforderungen von heute zu bieten. Gleichzeitig will man so die Stellung des Unternehmens als Marktführer in Sachen Service und Qualität weiter stärken. Die aktuelle Struktur basiert auf drei Säulen: Business Development & Customer Experience, Area & Contribution Management und Quality & Services.

„Die neue Organisationsstruktur ist darauf ausgerichtet, das Unternehmen agiler zu machen und unsere Kunden in den Mittelpunkt all unserer Aktivitäten zu rücken. Es ist unsere Absicht, für neue logistische Anforderungen die passenden Lösungen und Services anbieten zu können“, sagt Ashwin Bhat, Head of Cargo, Swiss International Air Lines. „In einem kundenorientierten Geschäft wie Air Cargo ist es extrem wichtig, dass diese Services von einer gut strukturierten Organisation getragen und von hochqualifizierten Fachkräften bedient werden, die ihre individuellen Stärken sowie ihre unterschiedlichen und vielfältigen Erfahrungen miteinbringen.“

Cargo Business Development & Customer Experience wird von Andrés L. Perez geleitet. Die Aufgabe von Andrés ist es, innerhalb von Swiss WorldCargo Strategien und Lösungen zu entwickeln, die Anforderungen des Marktes zu verstehen und Produkte und Dienstleistungen weiter zu verbessern. Gemeinsam mit seinem Team wird Andrés Swiss WorldCargo noch näher zu seinen Kunden bringen, den Fokus auf benutzerorientierte Services verstärken und Stakeholder-Value schaffen.

Alexander Arafa übernahm 2016 seine neue Rolle als Head of Cargo Area & Contribution Management. Alexander kümmert sich um die globale Verkaufsorganisation und das Ertragsmanagement von Swiss WorldCargo. Seine Aufgabe ist es, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und die Zusammenarbeit zwischen der Unternehmenszentrale und den Aussenstellen zu verbessern, um auf Kundenanforderungen reagieren zu können. Alexander und sein Team streben ein schnelleres „Time to Market“ an.

Christian Wyss, der neue Head of Cargo Quality & Services, sorgt dafür, dass die Transportkette reibungslos funktioniert und das Versprechen an den Kunden erfüllt. Christians Team gewährleistet die operationale Stärke von Swiss WorldCargo durch die gesteigerte Effizienz und die Vereinfachung von Prozessen, die zugleich alle industriellen und behördlichen Standards erfüllen.

Alle drei Abteilungen werden unterstützt durch die zentralen Funktionen Training & Continuous Improvement, Marketing & Communications sowie Procurement & Supplier Management.

www.swissworldcargo.com

Quelle: oevz.com