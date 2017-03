OOCL nimmt sechs neue 20.000 TEU-Schiffe in Empfang

Die Orient Overseas (International) Limited und ihre Tochtergesellschaften haben für das Jahr 2016 einen auf die Aktionäre entfallenden Verlust von 219,2 Mio. USD verlautbart, im Vergleich zu einem Gewinn von 283,9 Mio. USD im Jahr 2015. Der Vorstand empfiehlt keine Auszahlung einer Schlussdividende für 2016.

Der Vorsitzende von OOIL, Herr CC Tung, dazu: „Im vergangenen Jahr erlebten wir einige der schwierigsten Maktisituationen die unsere Branche je gesehen hat. Eine Kombination von stetigem, aber geringem Wachstum in den meisten Regionen und einem Überhang von Überangebot das sich in den letzten Jahren aufgebaut hat, führte 2016 die meiste Zeit zu extrem schwierigen Bedingungen auf vielen Handelsrouten. Da die Kraftstoffpreise in der zweiten Hälfte des Jahres stiegen, war die Leistung der Branche negativ von Frachtraten betroffen, die häufig unter das Niveau von 2009 gesunken sind.“

Im Gesamtjahr 2016 stieg das Transportaufkommen bei OOCL um 9,1 Prozent auf 6,1 Mio. TEU. Der Ladefaktor verbesserte sich von 82 auf 85 Prozent, allerdings bei einem Umsatzrückgang von 9,9 Prozent. „Dies spiegelt die oben beschrieben Herausforderungen wider, ebenso wie das enttäuschende finanzielle Ergebnis für das Jahr“, kommentierte Herr Tung.

In turbulenten Zeiten wie diesen, mit einer Konsolidierung der Branche in einem Tempo, mit dem wenn überhaupt, kaum jemand, gerechnet hätte, baut OOCL auch in Zukunft weiterhin auf die beiden Säulen der Allianz-Mitgliedschaft, sowie des effizienten Betriebes der für die jeweilige Strecke am besten geeigneten Schiffe. „Wir freuen uns gemeinsam mit COSCO, CMA CGM und Evergreen die Ocean Alliance zu bilden. Die Ocean Alliance wird ihren Betrieb im April 2017 aufnehmen. Gemeinsam mit diesen großen und gleichgesinnten Partnern wird es uns möglich sein, weiterhin die höchsten Standards auf dem kostengünstigsten Weg zu bieten. Darüber hinaus ermöglicht die Ocean Alliance OOCL angemessenes Wachstum“, erläuterte Herr Tung.

Die 20.000-TEU-Schiffe werden 2017 in Dienst gestellt. „Unsere Investition in diese Schiffe zeugt von Engagement für intelligentes Wachstum und ermöglicht es uns, Skaleneffekte auf allen großen Ost-West-Routen zu erreichen. Gleichzeitig werden wir unseren Schwerpunkt auf kontinuierliche Kostenverbesserung und weitere Effizienzsteigerungen setzen. Wir werden weiterhin in die IT investieren, die nicht nur als Mittel zur Verbesserung unserer internen Prozesse, sondern auch unserer Interaktion mit dem Kunden und des Engagements dient“, erklärte Herr Tung.

OOIL besitzt eines der größten internationalen, integrierten Containertransportunternehmen der Welt, das unter dem Namen „OOCL“ agiert. Mit mehr als 320 Büros in 70 Ländern ist der Konzern eines der Unternehmen Hongkongs mit der größten internationalen Ausrichtung. OOIL notiert an der Börse von Hongkong.

Finanzielle und operative Highlights für das Gesamtjahr 2016:

Quelle: oevz.com