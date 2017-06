Wir alle wissen, dass die Auswertung großer Datenmengen kein Kinderspiel ist. Oft sind die Ressourcen begrenzt und das Teilen von Informationen wird zur Herausforderung.

Wie verschafft man sich den nötigen Einblick in die bereitgestellten Daten? Und wie ermöglicht man Teams eine einfache Zusammenarbeit und Live-Analysen?

Für viele Unternehmen ist die Antwort Cloud Analytics. Immer mehr Unternehmen setzen auf SaaSAnalyselösungen. Der Markt für Cloud-basierte Datenanalysen soll sich in den nächsten zwei Jahren verdoppeln (Blast Analytics Marketing: „The Cloud Data Analytics Revolution is Upon Us.“, 2016.).

Denn Cloud-Lösungen

sind einfach einzurichten,

bieten flexibles und geregeltes Teilen innerhalb und außerhalb Ihrer Firewall,

ermöglichen Ihnen, Daten und Apps auf vielen Geräten zu nutzen,

erlauben teamübergreifende Zusammenarbeit,

sind immer auf dem neuesten Stand und erfordern weder Updates noch Upgrades.

Aber nicht alle Cloud-Lösungen sind gleich! Welche Lösungen bieten die größten Vorteile? Auf was muss man achten?

Hier sind sechs wichtige Fragen, die Sie stellen sollten, wenn Sie den Einsatz einer Cloud-Analyselösung planen:

1. Handelt es sich um eine echte Cloud-Lösung?

Die besten Cloud-Lösungen sind unkompliziert. Der Einstieg sollte schnell gehen: Benutzerkonto einrichten, anmelden, loslegen.

Ihre Cloud-Lösung sollte stets auf dem neuesten Stand sein. Meiden Sie Cloud-Angebote, die die Installation von Software, Downloads oder Apps erfordern. Ein Zugriff über den Browser

mit allen seinen Funktionen bietet Ihnen die größte Flexibilität. Sie sollten überall und jederzeit auf Ihre Cloud zugreifen können. Ob Laptop, Tablet oder Smartphone – vergewissern Sie sich, dass das Anwendererlebnis für alle Ihre Geräte optimiert, gleich umfangreich und konsistent ist und ohne Workarounds funktioniert.

2. Sind Bedienung und Teilen einfach?

Gute Lösungen bieten Self-Service-Analysen und sind für alle da.

Eine der wichtigsten Funktionen ist das schnelle Erstellen von Visualisierungen mittels Drag-and-Drop. So lassen sich Erkenntnisse gewinnen, die leicht zu teilen und aussagekräftig sind.

Einfach zu bedienende, unkomplizierte Werkzeuge machen es den Mitarbeitern und Teams in den Fachbereichen leicht, sich anzumelden, eigene Fragen zu beantworten und Erkenntnisse mit anderen Gruppen und Beteiligten zu teilen.

3. Können Sie Daten intuitiv und assoziativ untersuchen?

Das Auswerten der Daten sollte Ihren Ideen folgen und nicht vordefinierten Fragen und Queries.

Alle Daten sollten sich nach allen möglichen Zusammenhängen durchsuchen lassen, damit Sie „frei analysieren“ und Ihre Fragen beantworten können. Machen Sie einen Bogen um Lösungen, die die Datenanalyse auf vordefinierte Fragen begrenzen oder die vom Anwender Programmierkenntnisse oder technisches Know-how erwarten.

4. Können Sie Daten von Drittanbietern einfach einbinden?

Durch Anreichern Ihrer eigenen Informationen mit externen Daten können Sie neue, interessante Einblicke gewinnen.

Suchen Sie nach einer Cloud-Analyselösung, mit der Sie sichere Informationen wie Demographie-, Finanz- oder Wetterdaten heranziehen können, um sämtliche Aspekte Ihres Geschäftsumfelds zu untersuchen.

5. Sind Ihre Daten sicher und einfach zu kontrollieren?

Sicherheit ist Bestandteil jeder Cloud-Lösung. Governance ist jedoch oft unflexibel. Vergewissern Sie sich, dass Sie einfach regeln können, wer welche Daten sieht und dass sich diese Einstellungen bei Bedarf sofort ändern lassen.

6. Zahlen Sie nur die tatsächliche Nutzung?

Cloud-Lösungen sollten Ihnen große Verpflichtungen und finanziellen Aufwand ersparen.

Ein von seinen Lösungen überzeugter Anbieter wird nicht versuchen, Sie zu „knebeln“. Finden Sie einen Provider, der kostenfreie Tests im Programm hat. Dann sehen Sie, was Sie bekommen, bevor Sie Verpflichtungen eingehen. Suchen Sie sich einen Provider, der beides bietet: die Flexibilität eines Abo-Modells und ein transparentes Produkt.

Fakt ist: Analysen sollten intuitiv zu bedienen und einfach zu teilen sein. Sie sollten Ihr Unternehmen unterstützen, die Erkenntnisse zu gewinnen, die für gute Entscheidungen unerlässlich sind. Qlik® ist Ihr Cloud-Partner für eine sichere, einfach zu bedienende, echte Analyselösung. Mit Qlik Sense® Cloud Visual Analytics werden Zusammenhänge und Geschäftsprozesse transparent. Sie brauchen keine komplexe Infrastruktur oder technische Vorkenntnisse. Mitarbeiter, Teams und alle anderen Beteiligten erhalten die Einblicke, die helfen, Ihr Unternehmen zu stärken und nach vorne zu bringen.

Starten Sie jetzt kostenfrei — keine zeitlichen keine zeitlichen Begrenzungen, keine Haken. Kleine Investition, große Wirkung: Mit visuellen Analysen lassen sich Daten wie Umsätze, Kosten, und Kunden frei untersuchen. Mehr unter: www.qlik.de

Autor: Robert Schmitz, General Manager Central & Eastern Europe, Qlik

Robert Schmitz verantwortet als General Manager Central & Eastern Europe den Vertrieb in DACH, Eastern Europe und Russia/CIS bei Qlik. Schmitz blickt auf eine langjährige Management-Erfahrung im IT-Bereich zurück: In den Jahren 2015 und 2016 war er bereits Country Manager DACH bei Qlik, vorher hatte er dort seit September 2011 die Position des Director Alliances DACH inne.