SSI Schäfer automatisiert die Intralogistik von Schüco

Die SCHÜCO International KG, einer der weltweit führenden Spezialisten für Fenster-, Türen und Fassadentechnologie, hat SSI Schäfer mit der Erweiterung der Zubehör- und Beschlagslogistik der Sparte Metallbau am Standort Bielefeld beauftragt.

Als Generalunternehmer für die Intralogistik wird SSI Schäfer die Bestandsbauten am Schüco-Stammsitz um eine Logistikanlage mit 7.500 m² Nutzfläche erweitern. „In den kommenden Monaten entsteht hier das modernste Logistikzentrum für Zubehör und Beschläge in Europa. Wenn nicht sogar weltweit“, urteilt Andreas Engelhardt, geschäftsführender und persönlich haftender Gesellschafter der Schüco International KG. „Damit stellen wir die Weichen für die Zukunft der Teileversorgung unserer rund 12.000 international tätigen Kunden neu. So können wir unsere Kunden noch schneller und in sequenzierten Chargen beliefern“, resümiert Engelhardt.

Strategisches Ziel der Bielefelder Unternehmensgruppe ist die branchenweite Führungsrolle „Best in Class“ auch beim Kundenservice. Das beginnt bei einer fehlerfreien Kommissionierung und einer hohen Geschwindigkeit bei der Auftragsabwicklung: Vollautomatische Prozesse unterstützen die Kommissionierung künftig nach dem Prinzip Ware-zur-Person. Das neue Herzstück der Logistik bilden ein automatisches Hochregallager (HRL) mit 12.000 Palettenstellplätzen und zwei Kommissionierhallen mit einem automatischen Kleinteilelager (AKL) inklusive Cuby-Shuttles als Versandpuffer sowie modernste Roboter-Technologie. Die Flächen des Bestandslagers werden neu strukturiert und in die optimierten Materialflüsse und Logistikprozesse eingebunden. Als SAP Partner unterstützt SSI Schäfer Schüco bei der weiteren Implementierung von SAP EWM.

Nach dem ersten Spatenstich Ende September 2016 beginnt im März 2017 die Installation und Montage von Stahlbau und Intralogistiksystemen. Innerhalb von zwölf Monaten wird SSI Schäfer das neue Distributionszentrum fertiggestellt und folglich Ende dieses Jahres eine schlüsselfertige Logistikanlage an Schüco übergeben haben. Mehrere hunderttausend Beschläge, Dichtungen und Zubehörteile für Fenster, Türen wie auch Fassaden werden dann in dem neuen Distributionszentrum gelagert, kommissioniert sowie von dort aus direkt an die Schüco Kunden wie auch weitere Schüco Standorte in der ganzen Welt versendet.

Darüber hinaus erhielt SSI Schäfer den Auftrag für einen Retrofit des Bestands-Hochregallagers inklusive Vorzone. Die Arbeiten werden nach der Inbetriebnahme des Erweiterungsneubaus im ersten Quartal 2018 starten.

http://www.ssi-schaefer.de/