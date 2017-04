Transfracht erweitert AlbatrosExpress-Netz nach Wilhelmshaven

Im Mai 2017 integriert TFG Transfracht den Jade-WeserPort in das flächendeckende AlbatrosExpress-Netzwerk. Dann bietet das Unternehmen wöchentlich drei Verbindungen auf 20 Relationen an und verbindet Wilhelmshaven mit den bedeutendsten Wirtschaftszentren in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

TFG Transfracht ist Marktführer im containerisierten Hinterlandverkehr der deutschen Seehäfen. Das flächendeckende AlbatrosExpress-Netzwerk verbindet täglich die Häfen Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven mit über 15.000 Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. TFG Transfracht ist ein Unternehmen der DB Mobility Logistics AG mit einem Transportvolumen von 910.000 TEU (2016).

www.transfracht.com

Quelle: oevz.com