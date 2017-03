LogiMAT 2017: Wuppermann Intralogistik präsentiert neue Lifter-Generation mit Mikrocontroller für App-Steuerung

Auch in diesem Jahr stellt die Wuppermann Intralogistik GmbH wieder auf der LogiMAT in Stuttgart (14. bis 16. März 2017) Neuheiten und Weiterentwicklungen des Produkt- und Serviceportfolios aus (Halle 9, Stand 9B16). Der diesjährige Messefokus des Unternehmens liegt auf der neuen Lifter-Generation mit Mikrocontroller, die mittels zweier Lichtsensoren im Vollautomatik-Modus betrieben wird und via Bluetooth-Verbindung per App steuerbar ist.

„Durch den neuen Vollautomatik-Modus können wir mit unserem neuen Lifter die Prozesse unserer Kunden noch weiter vereinfachen. Die Bedienung ist noch intuitiver“, sagt Matthias Weber, Business Unit Leiter der Wuppermann Intralogistik GmbH.

Neben der neuen Lifter-Generation stellt Wuppermann weitere Logistik-Lösungen aus. Dazu gehören Paletten mit Zentralverriegelung sowie Bodenroller in diversen Abmessungen. Ergänzt wird die Produktlinie durch ein Parkbucht- und Bahnhof-System, das ein sicheres Einparken der Materialwagen und Bodenroller sowie eine effektive Materialbereitstellung gemäß dem Prinzip „First in First out“ gewährleistet. Bodenmarkierungen und Kennzeichnungen runden das Angebot ab.

Die Lösungen von Wuppermann Intralogistik stellen die bedarfsgerechte inner- und überbetriebliche Materialbereitstellung sicher und vereinfachen so die Fertigungsabläufe. Ziel der Produkte ist es, die innerbetrieblichen Abläufe zu senken und damit die Effizienz zu steigern – ganz im Sinne des Lean-Managements.

Die Konstruktion und Fertigung der Intralogistik-Produkte findet im eigenen Hause statt. So können auch kurzfristige und maßgeschneiderte Kundenanforderungen umgesetzt werden. Die Produkte der Wuppermann Intralogistik sind in der Automobil- und Elektroindustrie, der Medizin-, Feinwerk- sowie Solartechnik einsetzbar.

„Die LogiMAT hat sich zum großen Branchentreffpunkt gewandelt und das Feedback unserer bisherigen Messeauftritte dort ist durchweg positiv“, erklärt Weber. „Aufgrund der Vielzahl an nationalen und internationalen Besuchern ist die LogiMAT unsere wichtigste Messe.“

Die LogiMAT, internationale Fachmesse für Distribution, Material- und Informationsfluss, ist die größte jährlich stattfindende Intralogistikmesse in Europa. Dort treffen internationale Aussteller auf Entscheider aus Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, die kompetente Partner suchen. Im Fokus stehen innovative Produkte, Lösungen und Systeme für die Beschaffungs-, Lager-, Produktions- und Distributionslogistik.