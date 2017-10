Bundesinnung Fahrzeugtechnik übergibt Athena Preis 2017

Preisübergabe im Rahmen des 10. A&W Tages in der Hofburg

Im Rahmen des Auto & Wirtschaft Tages am 24.10.2017 unter dem Motto „Digitale Verführung“, mit einem Keynote Speech von Dieter Althaus (Vice President Governmental Affairs Magna Europe) findet die Athena Preisübergabe in der Wiener Hofburg statt. Die griechische Göttin Athena steht für das Handwerk, für die Wissenschaft und die Weisheit. Die Bundesinnung der Kraftfahrzeugtechniker hat für besondere Leistungen von Lehrlingen im Jahr 2014 den Athena Preis ins Leben gerufen. Jährlich wird ein Lehrling aus Österreich und seit dem Vorjahr auch aus Deutschland für außergewöhnliche Leistungen in den Bereichen soziale Verantwortung, Zivilcourage oder Menschlichkeit ausgezeichnet. Dotiert ist der Preis mit der Kostenübernahme zur Weiterbildung zum/zur Kraftfahrzeugtechnikermeister/in.

10. A & W Tag, Beginn 9.00 Uhr, Details zum Programm www.autoundwirtschaft.at/awtag

Hinweis für Journalisten: Sollten Sie an einer Akkreditierung interessiert sein, dann bitte um Ihre Anmeldung bzw. um Kontaktaufnahme unter rok@chello.at oder unter 0664/13 81 689. Danke.

Rückfragen & Kontakt:

Renate Okermüller

E mail: rok@chello.at

Tel.: 0043 / 664 / 13 81 689

Quelle: APA/OTS Wirtschaft