Flexus Thementag SAP EWM: Vorbereiten auf den Umstieg

Die auf SAP-Lösungen in der Logistik spezialisierte Flexus AG lädt Kunden und Interessenten am 23. November zu einem kostenfreien Thementag ein. Gemeinsam mit dem Partner Priotic GmbH wird der Umstieg von SAP WM auf SAP EWM in den Fokus gestellt. Hintergrund ist die Ankündigung von SAP®, die Wartung von SAP WM (Warehouse Management) im Jahr 2025 zu beenden. Deshalb steht in den nächsten Jahren bei vielen Kunden der Umstieg von SAP WM auf SAP EWM (Extended Warehouse Management) auf der Agenda.

Zu den Highlights des Thementages zählt ein Vortrag über die Zukunft von SAP EWM in der digitalen Logistik. Als Referent konnte Markus Rosemann, Vice President Digital Logistics, IoT & Digital Supply Chain von SAP SE gewonnen werden.

Ein weiteres Thema der Veranstaltung ist die Verwendung der Flexus Add-Ons mit SAP EWM und SAP S/4HANA. Unter dem Namen „FLX-TLS“ bietet Flexus zum Beispiel ein leistungsstarkes Transport- und Staplerleitsystem, das sich nahtlos in SAP® integrieren lässt. Gleiches gilt für zahlreiche weitere mobile Lösungen, die alle Bereiche zwischen Inventur, Wareneingang, Qualitätsmanagement, Kommissionierung bis hin zur Verladung abdecken.

Der Thementag mit dem Titel „SAP EWM – Die Zukunft der Intralogistik?“ findet im Novum Businesscenter in Würzburg statt und dauert von 09:30 bis 16:15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, wobei die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Interessierte können sich unter folgendem Link informieren und anmelden: www.flexus.de/thementag.