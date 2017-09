IDS Logistik feiert 35-jähriges Jubiläum

Was 1982 von namhaften mittelständischen Spediteuren gegründet wurde, ist heute die führende und größte deutsche Stückgutkooperation. Acht IDS-Partner, 44 Standorte, knapp 13 Millionen Sendungen und über 6.000 Beschäftigte sind die aktuellen Eckdaten der größten Stückgutkooperation in Deutschland.

Wie kann man einen deutschlandweiten Service anbieten, der Güter innerhalb von 24 Stunden in Deutschland ans Ziel bringt? Die Antwort gab es 1982: Eine Runde mittelständischer, meist regional tätiger Spediteure gründete mit der „Interessengemeinschaft der Spediteure“, kurz IDS, das erste deutsche Logistiknetz. So konnten mittelständische Logistikunternehmen das eigene regionale Transportgeschäft an den überregionalen Markt – deutschlandweit – anbinden. Und der Kunde hat statt vieler Verträge mit unterschiedlichen Speditionen für den Transport von Waren durch ganz Deutschland nur einen zentralen Ansprechpartner. Heute gehören zum IDS-Netz die sechs mittelständischen Spediteure Andreas Schmid, Geis, Gras, Krage, C.E. Noerpel und Rieck, die beiden Logistikkonzerne DSV und Kühne+Nagel sowie als Systempartner die Speditionen Eberl und Mordhorst.

„Die Idee, bundesweite Stückgutverkehre auf hohem Qualitätsniveau zu realisieren, ist heute so aktuell wie vor 35 Jahren. Präzise Logistik erfordert ein hervorragend funktionierendes Netzwerk und Menschen, die dieses Netzwerk kompetent, verantwortungsbewusst und mit verlässlicher Qualität bis ins kleinste Detail mit Leben erfüllen“, sagte IDS Geschäftsführer Michael Bargl anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten vor rund 200 IDS-Partnern, Kunden und Journalisten.

IDS setzte damals wie heute Maßstäbe. Als Impulsgeber für den Stückgutmarkt hat IDS viel Pionierarbeit geleistet und Branchenstandards vorbereitet. Beispiele sind unter anderem die Privatkundenbelieferung im Stückgutmarkt, Packmittelclearing, der Einsatz von High Cube-Wechselbrücken, grüne Logistik oder die Zertifizierung nach dem International Featured Standards. Neben der Entwicklung von neuen Produkten und Aufspüren von Trends ist es Aufgabe der IDS-Systemzentrale, dem Herzstück des Netzes, konsequent die Qualität der Leistungen zu überwachen und die Prozesse permanent zu optimieren.

