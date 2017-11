Imperial Logistics verkauft Chemiedienstleister Schirm

Imperial Logistics verkauft den Chemiedienstleister Schirm GmbH an den südafrikanischen Chemiekonzern Aeci Limited. Der Kaufpreis liegt bei 110,5 Millionen Euro. Kartellbehörden in Deutschland und Südafrika müssen noch zustimmen.

„Dieser Schritt ist die konsequente Verfolgung unserer Strategie der Konzentration auf unsere Kernkompetenzen“, erklärt Mark Lamberti, CEO des südafrikanischen Mutterkonzerns Imperial Holdings Limited. Imperial Logistics verfüge über große Expertise in den Bereichen Transport, Kontraktlogistik und Warehousing sowie im synchronisierten Management von Güter- und Informationsströmen. Diese Kompetenzen werde Imperial Logistics zukünftig auf internationaler Ebene ausbauen, kündigte Lamberti an. Lamberti wörtlich: „Der hohe Spezialisierungsgrad sowie die Kapitalintensität der Auftragsfertigung für die chemische Industrie passen nicht zu unserem Ziel, die Kapitalintensität zu verringern. Außerdem ergeben sich weder operative noch finanzielle Synergien zwischen der Auftragsfertigung für die chemische Industrie und den übrigen Aktivitäten von Imperial Logistics.“

Eine separate Vereinbarung sieht vor, dass Aeci vier an den Schirm-Produktionsstandort Schönebeck (Elbe) grenzende Lagerhallen von Imperial mieten wird. Für den Zeitraum eines Jahres ab Vertragsabschluss hat Aeci eine Option, diese Hallen für einen maximalen zusätzlichen Betrag in Höhe von neun Millionen Euro zu kaufen. Damit werde Imperial Logistics weiterhin Warehousing- und Transport- sowie Distributionslösungen für Schirm erbringen und die Partnerschaft mit Aeci vertiefen, sagt Lamberti.

Die Schirm GmbH wurde im Jahr 2011 im Rahmen der Übernahme von Lehnkering Teil von Imperial. Bei Schirm werden Chemieprodukte für Landwirtschaft, die Gummi-, Kautschuk- und Klebstoffindustrie sowie die Elektronik-, Bau- und Automobilindustrie hergestellt. In Deutschland ist Schirm an vier Standorten vertreten: Schönebeck, Baar-Ebenhausen, Lübeck sowie Wolfenbüttel. Zu Schirm gehört außerdem die Schirm USA, Inc. mit einem Produktionsstandort im texanischen Ennis.

Der Chemieproduzent Aeci mit Hauptsitz Südafrika ist bekannt für die Herstellung von Spezialchemikalien. Abnehmer kommen unter anderem aus der Landwirtschaft sowie der Bergbau- und Lebensmittelindustrie.

Quelle: Imperial Logistics, Bildquelle: Andreas Lander

