Innofreight-Technologie beflügelt die europäische Bahnlogistik

Mit ihrer Kombination von Technik und Logistik eröffnet die Innofreight Solutions GmbH mit Sitz in Bruck an der Mur der Bahnbranche gute Chancen im Wettbewerb mit dem Straßengüterverkehr. Damit habe man in den ersten 15 Jahren seit der Firmengründung einen guten Branchen- und Ländermix erreicht, lautet das Resümee von Geschäftsführer DI Peter Wanek-Pusset.

Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit sowohl mit den SCM-Verantwortlichen der Großindustrien als auch den Mitarbeitenden in den Entwicklungs- sowie Verkaufsabteilungen von zahlreichen Güterbahnen ist die Innofreight Solutions GmbH zu einem Unternehmen mit 60 Mitarbeitenden und 75 Mio. Euro Jahresumsatz aufgestiegen.

„Wir haben mittlerweile rund 10.000 Container in Ausführungen von 11 ft bis 30 ft und an die 1.000 Bahnwagen im Bestand. Mit unseren Systemlösungen werden täglich etwa 4.000 Container entladen“, nennt Peter Wanek-Pusset zwei bemerkenswerte Kennzahlen. Umgelegt auf das Gesamtjahr ergibt das ein Transportvolumen von rund 15 Mio. Tonnen, verteilt auf ganz Europa.

Aktuell stammen an die 25 Prozent des Geschäftsvolumens aus Österreich, wo man bereits den Punkt der Marktsättigung erreicht habe, wie Peter Wanek-Pusset erläutert. Das Auslandsgeschäft verteilt sich zu 60 Prozent auf Deutschland, Tschechien und Polen. Die verbleibenden 40 Prozent der Exportumsätze generiert Innofreight in Skandinavien und Finnland, wo Unternehmen aus der Forstprodukteindustrie zu den Hauptkunden zählen.

Die Forstprodukteindustrie steuert aktuell rund 30 Prozent zum Jahresumsatz bei.

www.innofreight.com

Quelle: oevz.com