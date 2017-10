LBS mit neuer Geschäftsführung

Seit Anfang des Monats hat der LBS – Landesverband Bayerischer Spediteure e.V. mit Sabine Lehmann eine neue Geschäftsführerin.

„Mit Sabine Lehmann haben wir eine erfahrene Führungskraft mit langjährigen Erfahrungen in der Logistik sowie in der Verbandsarbeit gewinnen können. Sie bringt als Volljuristin und Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistungen die idealen Voraussetzungen für diese Tätigkeit mit“, erklärt Heinrich Doll, Präsident des LBS. Lehmann leitete zuvor 19 Jahre das Referat Verkehr und nachhaltige Mobilität bei der IHK für München und Oberbayern.

Die neue Geschäftsführerin geht mit klarer Zielausrichtung an den Start: „Gemeinsam mit dem Präsidium und meinem Team möchte ich die sehr erfolgreiche Arbeit des Verbandes fortsetzen. Dabei freue ich mich auf die enge Zusammenarbeit mit den LBS-Mitgliedern. In diesen bewegten Zeiten sind verlässliche und praxisorientierte Rahmenbedingungen für die bayerische Speditions- und Logistikbranche enorm wichtig. Diese wollen wir im Interesse unserer Mitgliedsunternehmen mitgestalten. Hierbei reicht die Bandbreite der Themen von der Luftreinhaltung der Innenstädte über das EU-Mobilitätspaket, die dringend nötige Verbesserung unserer Verkehrsinfrastruktur bis hin zu den Entsendevorschriften mit den Mindestlohnregelungen in grenzüberschreitenden Verkehren.“

