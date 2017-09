Supply Chainer müssen sich neu ausrichten: Jetzt die eigene Rolle von morgen bestimmen und Ausrufezeichen setzen

Zum fünften Mal kommen am 26. und 27. September 2017 Experten aus den Bereichen Supply Chain Management, Finanzen, Logistik und Einkauf in Frankfurt zusammen. Sie diskutieren über schwierige Anpassungen in der Supply Chain, erweiterte Geschäftsmodelle, Datenströme, smarte Services, Nachhaltigkeit sowie innovative Kommunikationsmodelle, die es erlauben, Blockaden auf den Grund zu gehen.

Supply Chainer sind Störungen in der Kette gewohnt. Sie gehen damit täglich um. Aber wie agieren die Manager künftig unter dem unaufhaltsamen, drückenden Einfluss von Digitalisierung und Disruption? Fakt ist: Das Supply Chain Management wird zum Treiber des Wandels im Unternehmen. Es gilt also, sich rechtzeitig als Führungskraft und mit dem eigenen Team belastbar aufzustellen, um dann internen und externen Partnern wesentliche Impulse geben zu können.

Wie das gelingen kann, zeigt die „EXCHAiNGE – The Supply Chainers’ Conference“. Vom 26. bis 27. September 2017 diskutieren in Frankfurt Entscheidungsträger aus Supply Chain Management, Finanzen, Logistik und Einkauf über schwierige Anpassungen, erweiterte Geschäftsmodelle, Datenströme, smarte Services, Nachhaltigkeit sowie innovative Kommunikationsmodelle, die es über den üblichen Methodenmix hinaus erlauben, blockierten Blockaden auf den Grund gehen.

Fünf Sessions zu Digitale Souveränität, Nachhaltiges Wirtschaften, Resilienz vs. Effizienz, Kultur zur digitalen Transformation und Open Innovation bieten beste Gelegenheit zum Austausch handfester Argumente und inspirierender Ideen. Durch die Veranstaltung führt Gastmoderator Klaus Krumme, Geschäftsführer des Zentrums für Logistik & Verkehr an der Universität Duisburg-Essen. Am Abend des ersten Konferenztages (26. September 2017) wird der Gewinner des traditionellen Supply Chain Management Awards 2017 feierlich gewürdigt. Adidas, Airbus, Covestro und Gries Deco gehen als Finalisten 2017 ins Rennen um die begehrte SCM-Auszeichnung und präsentieren ihre Lösungen live vor Jury und EXCHAiNGE-Fachpublikum. Der Preis wird von Strategy&, der Strategieberatung von PwC, und dem Fachmagazin LOGISTIK HEUTE vergeben.

Keynotes der EXCHAiNGE 2017

„Am Anfang war die Supply Chain … und sie ist damit der Schlüssel für zukunftsfähiges Wirtschaften“ – das belegt Prof. Dr. Uwe Schneidewind (Präsident/wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal Instituts, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen sowie Vorstandsmitglied der Vereinigung für ökologische Wirtschaftsforschung). Seine Kernpunkte: Handlungsempfehlungen „beyond efficiency“, erforderliche Services der Green Economy sowie Sustainable Supply Chain Management als planetare Notwendigkeit.

„Start-ups, Corporates or Customers – Who is Actually Doing the Innovation?“ – Philipp K. Diekhöner (Innovation Strategist und Autor mit Standort Singapur) fordert ein fundamentales Neudenken beziehungsweise Neustrukturieren von etablierten Hierarchien. Die größte Herausforderung ist seiner Ansicht nach, die „eingefrorene Mehrheit in der Mitte aufzutauen“, um so Emotion, Motivation und Potenziale zu aktivieren. Nicht Pyramiden, sondern Netzwerke und horizontale Einheiten sind in Zukunft gefragt – eine neue Chance für flexible Köpfe ebenso wie für viele derzeit eher demotivierte Mitarbeiter. Philipp K. Diekhöner redet Klartext.

Moderatoren, Impulsgeber, Unternehmensspeaker

Moderatoren: Uwe Berndt (Geschäftsführer, Mainblick – Agentur für Strategie und Kommunikation GmbH), Harald Geimer (Managing Director, PwC Strategy& GmbH), Thorsten Hülsmann (Geschäftsführer, EffizienzCluster Management GmbH), Matthias Pieringer (stellvertretender Chefredakteur, LOGISTIK HEUTE, HUSS-VERLAG GmbH), Dr. Nadine Pratt (Expertin für Organisationales Lernen und Kommunikation im Bereich Nachhaltigkeit), Dr. Petra Seebauer (Herausgeberin LOGISTIK HEUTE und Geschäftsführerin, EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH).

Impulsgeber: Bettina Bohlmann (Managing Partner, 3p procurement branding GmbH), Prof. Dr. Michael Henke (Institutsleiter, Bereich Unternehmenslogistik, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik), Prof. Dr. Thomas Hanke (stellvertretender Direktor, Institut für Logistik- und Dienstleistungsmanagement, FOM Hochschule Essen)

Unternehmensspeaker: Adidas, Airbus, BVDW, Covestro, CSCP, DB Systel, DHL Global Forwarding, Foresight Solutions, Gries Deco (Depot), Google Germany, Industrial Data Space Association, Magazino, Motius, msg systems, PERI, Radio Frequency Systems, Rittal, WMF Group

Amtierender Preisträger des Supply Chain Management Award

2016 gewann PERI, global agierender Schalungs- und Gerüstspezialist (Stammsitz Weißenhorn), mit dem Konzept „Closed Loop Supply Chain“.

TERMIN

„EXCHAiNGE – The Supply Chainers’ Conference“

26./27. September 2017, Frankfurt am Main, House of Logistics and Mobility (HOLM)

Weitere Infos: www.exchainge.de

EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH

Die EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH wurde 1996 gegründet. Heute ist die EUROEXPO Veranstalter der jährlich stattfindenden LogiMAT – Internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement sowie der TradeWorld, die Kompetenz-Plattform im E-Commerce und Omnichannel. Seit 2014 führt die EUROEXPO die ebenfalls jährlich stattfindende LogiMAT China in Nanjing, Jiangsu, China durch. Zudem veranstaltet die EUROEXPO die Konferenz „EXCHAiNGE – The Supply Chainers’ Conference“.