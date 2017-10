Zweite Staatsmeisterschaften der jungen Speditionskaufleute

Zum zweiten Mal nach 2015 finden die Staatsmeisterschaften für junge Speditionskaufleute als erster nicht-handwerklicher Beruf im Rahmen der AustriaSkills von 9. bis 11. November 2017 in der Messe Graz statt. In dem Wettbewerb wird das gesamte Leistungsspektrum der Speditionsbranche in praxisnahen Aufgaben getestet.

Neun junge Speditionskaufleute aus dem Kreis der landesweit besten Absolventen des Lehrberufs Speditionskaufmann/-frau werden bei den Staatsmeisterschaften in Graz antreten. Die Teilnehmer sind:

Tirol: Jaemy Heinemann (Schenker & Co AG)

Oberösterreich: Nadine Altmann (Linz AG)

Niederösterreich: Sandra Krickl (Kühne + Nagel GesmbH)

Steiermark: Michaela Stephanie Dužić (Kühne + Nagel GesmbH)

Salzburg: Maria Wieland (Robert Bosch AG)

Wien: Romana Titz (Rail Cargo Group)

Kärnten: Niko Maier (Schenker & Co AG)

Salzburg: Simon Quintus (Quehenberger Logistics)

Steiermark: Nadine Bausch (Spedition „Thomas“ GmbH)

Das Kräftemessen erfolgt in sieben Modulen und insgesamt 16 Stunden, aufgeteilt auf drei Tage: Dabei müssen die Kandidaten in Fachbereichen wie Neukundengewinnung, Offertkalkulation, Transportabwicklung, Transportkalkulation, Abwicklung Seefracht und auch in Reklamations- und Schadensbearbeitung ihr Können unter Beweis stellen.

„Die Bewertung der Leistungen wird von einer bundesweiten, unabhängigen Jury durchgeführt, die sich aus Experten der Speditionsbranche zusammensetzt“, erläutert Guggi Deiser, Verantwortliche und Arbeitsgruppenvorsitzende im Fachverband Spedition und Logistik in der Wirtschaftskammer Österreich. Die Gewinnerin/den Gewinner erwartet eine Reise nach Shanghai für zwei Personen.

Der Fachverband Spedition und Logistik hat 2015 erstmals die Staatsmeisterschaften für junge Speditionskaufleute initiiert. Durch diesen Bewerb qualifizierte sich der Beruf Speditionskaufmann/-frau auch als erste nicht-handwerkliche Profession für die internationalen Skills-Bewerbe und ermöglichte die erfolgreiche Teilnahme der ehemaligen AustriaSkills-Gewinnerin Sarah Ruckenstuhl: Sie errang bei den WorldSkills im Oktober 2017 in Abu Dhabi eine Bronzemedaille für Österreich.

www.wko.at/spediteure

Quelle: oevz.com