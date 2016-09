Anwendervideo zur SPEDION App: So einfach ist die Installation des Bluetooth-Adapters

Viele Nutzer der SPEDION App verwenden die mobile Telematiklösung auch, um Live-Daten aus dem digitalen Tachografen auszulesen. Zusätzlich zur Applikation, die auf allen gängigen Android-Endgeräten läuft, ist hierfür ein Bluetooth-Adapter erforderlich. Wie einfach und schnell auch Laien diesen installieren können, zeigt ein neues Anleitungsvideo der SPEDION GmbH.

Schritt für Schritt und mit einfachen Erläuterungen erklärt der etwa vierminütige Clip, wie Nutzer die Hardware einbauen und selbst aktivieren können. Zu sehen sind beispielsweise die verschiedenen Möglichkeiten der Verkabelung, die Aktivierung der Funktionen in der App und der Check über das Feature „Diagnose“ innerhalb der App. Der Zuschauer erfährt auch, wie er erkennt, ob der Adapter korrekt an den FMS-BUS des Fahrzeugs oder an den DTCO angeschlossen ist.

Um eine reibungslose Datenübertragung gewährleisten zu können, muss SPEDION als Anbieter wissen, welcher Adapter an welches Gerät in welchem Fahrzeug angeschlossen ist. Nach dem Einbau muss der Anwender daher ein entsprechendes Formular ausfüllen und unterschreiben. Auch diesen Schritt – inklusive der Signatur auf der Oberfläche des Tablets – zeigt der Film, der auf der Unternehmens-Website und auf der Internetplattform YouTube zu finden ist.

„Viele Kunden sorgen sich im Vorfeld, dass die Installation des Bluetooth-Adapters aufwändig ist und viel Zeit kostet. Diese Bedenken wollten wir aus dem Weg räumen und konkret in Bildern zeigen, wie einfach der Vorgang ist. So entstand die Idee, eine Anleitung als Video zu produzieren“, erzählt SPEDION-Geschäftsführer Günter Englert. „Generell sind alle unsere Produkte selbsterklärend und auch für technisch Unerfahrene gut händelbar. Dennoch gehört es zu unserem Serviceanspruch, unseren Kunden möglichst viel Hilfestellung zu geben – wie eben dieses neue Anwendervideo.“

Links zum Installationsvideo von SPEDION:

http://www.spedion.de/support/videoanleitungen/

Die SPEDION GmbH, gegründet im März 2003, hat sich vor allem mit Telematiksystemen für LKW im Speditionswesen einen Namen gemacht. Das Unternehmen mit Sitz in Krombach entwickelt innovative Telematiklösungen, die nur geringe Investitionskosten mit sich bringen. Aktuelles Produkt ist seit Januar 2011 die SPEDION App – eine mobile Softwarelösung für Android-Geräte. www.spedion.de

