DPD baut Unternehmensstruktur um

Der internationale Paket- und Expressdienstleister DPD gibt sich eine neue Unternehmensstruktur in Deutschland. Neben dem kürzlich erworbenen Ex-Gesellschafter DPD Zeitfracht werden alle für die Koordination in Deutschland zuständigen Tochtergesellschaften und Unternehmensbereiche des internationalen Franchisegebers mit der DPD GeoPost (Deutschland) GmbH verschmolzen, die zur DPD Deutschland umfirmiert.

Nach dem für August 2017 zu erwartenden Abschluss der Verschmelzungen entsteht so erstmalig eine einheitliche DPD Gesellschaft in Deutschland, in der alle operativen Einheiten zusammengefasst sind. Möglich geworden ist diese Entwicklung durch die Übernahme des letzten verbliebenen Mitgesellschafters DPD Zeitfracht im Oktober 2016. Dadurch hatte die die französische La Poste-Tochter GeoPost zu hundert Prozent das Eigentum von DPD erlangt.

Das einst so erfolgreiche Franchisesystem, mit dem DPD vor über vierzig Jahren als erster privater Paketdienst in Deutschland begründet wurde, wird damit zu einem einzigen Unternehmen zusammengeführt. „Dies ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte von DPD“, erklärt DPD CEO Boris Winkelmann. „Wir straffen und modernisieren unsere Struktur und werden so schlagkräftiger in der operativen Steuerung. So untermauern wir unsere Entschlossenheit, die Dynamik der letzten vierzig Jahre noch mit erhöhter Schlagzahl fortzusetzen und als Innovationsführer die Entwicklung des Paketmarkts zu gestalten.“

Alle notwendigen Schritte für die gesellschaftsrechtlichen Verschmelzungen sind eingeleitet. Voraussichtlich im August 2017 wird dieser Prozess mit der entsprechenden Handelsregistereintragung abgeschlossen sein. Schon in den nächsten Monaten wird die Umbenennung der Gesellschaft in DPD Deutschland GmbH vorgenommen.

Verschmolzen werden alle operativen Bereiche des historischen Franchisegebers DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG in Deutschland, deren Tochtergesellschaften sowie die DPD iloxx eService GmbH und die DPD Zeitfracht GmbH. Die DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG wird unter dem Namen DPDgroup International Services GmbH & Co. KG als eigenständige Einheit fortbestehen und die Franchiseaufgaben für die internationale DPDgroup fortführen.

Gegründet 1976 durch den Zusammenschluss 18 führender deutscher Speditionen, gehörte DPD seit dem Jahr 2001 durch die Übernahme von 83,32 Prozent Kapitalanteil mehrheitlich zur französischen La Poste-Tochter GeoPost. Unter dem seit 2014 amtierenden CEO Boris Winkelmann wurden mit den verbliebenen Anteilseignern und Franchisenehmern nach und nach alle Kapitalanteile und Standorte in Deutschland übernommen. Im März 2015 erfolgte die Übernahme von DPD Systemlogistik mit sieben Standorten in Süddeutschland und Sachsen und rund 1.400 Mitarbeitern und Zustellern. Im September 2015 folgte der Franchisenehmer DPD Altentreptow GmbH mit einem Paketdepot und 140 Mitarbeitern und Zustellern in Mecklenburg-Vorpommern. Zuletzt wurden im Oktober 2016 mit DPD Zeitfracht 470 Mitarbeiter in zwei DPD Depots in Berlin sowie einem Depot im hessischen Raunheim (Großraum Frankfurt a.M.) in die DPD Regionalstruktur integriert.

Mit 8.000 Mitarbeitern und 9.000 Zustellern an 77 Standorten und einem Paketvolumen von 350 Millionen Paketen im Jahr ist DPD Deutschlands zweitgrößter Paketdienst, Marktführer im Paketversand zwischen Geschäftskunden und stark wachsende Nummer drei im durch den e-Commerce vorangetriebenen Paketversand an Privatkunden. Durch digitale Services wie die Ankündigung eines einstündigen Zustellzeitfensters sowie eine kartengestützte Paketverfolgung in Echtzeit und die vielfach mit Preisen ausgezeichnete DPD App hat DPD sich als Innovationsführer im deutschen Paketmarkt etabliert. Als Teil der DPDgroup, dem europäischen Paket- und Expressnetzwerk der französischen La Poste-Tochter GeoPost, gehört DPD zum zweitgrößten Paketdienst Europas mit einem Umsatz von 5,7 Milliarden Euro und einem Sendungsvolumen von mehr als einer Milliarde Paketen im Jahr 2015.

