Emirates SkyCargo zeichnet ein rosiges Bild auf eine B777F

Emirates SkyCargo, die Frachtsparte der Emirates-Fluggesellschaft, hat einen einzigartigen Aufkleber mit einer Rose auf einer ihrer Boeing 777-Frachtflugzeuge rechtzeitig zum Valentinstag enthüllt. Der Aufkleber, der im Emirates Aircraft Appearance Centre in Dubai angebracht wurde, ist der erste dieser Art bei der Fluggesellschaft und unterstreicht ihren Beitrag zum Blumenhandel durch den Transport von frischen Blumen weltweit.

Jeden Tag transportiert Emirates SkyCargo frische Blumen über das globale Netz mit über 150 Zielen. Dazu gehören auch die Blumen an Bord eigener Frachter von den großen Blumenexportländern wie Kenia und Ecuador direkt nach Amsterdam, sowie Blumen als Fracht auf den Passagierflügen aus Ländern wie Indien, Neuseeland, Vietnam, Sambia oder Äthiopien. Von Jänner bis Dezember 2016 wurden mehr als 70.000 Tonnen frische Blumen von Emirates SkyCargo um die Welt geflogen.

Obwohl der Transport von Blumen eine ganzjährige Aktivität ist, gibt es eine deutliche Zunahme des Aufkommens von Blumen – insbesondere Rosen – rund um den Valentinstag, der für die Blumenzüchter weltweit das wichtigste Datum im Jahr ist. Es wird geschätzt, dass etwa 250 Mio. Schnittrosen weltweit ausschließlich für die erhöhte Nachfrage rund um den Valentinstag angebaut werden. Emirates SkyCargo ergänzt die Ladekapazität jedes Jahr auf den großen Blumenhandelswegen um die zusätzlichen Mengen an Blumen nach Aalsmeer bringen zu können – das größte Blumenauktionshaus der Welt in Amsterdam – und von dort weiter zu anderen Zielen weltweit.

Die Reise einer Blume beginnt in der Regel auf einem Feld, wo sie von Hand geerntet wird. Die frisch geernteten Blüten werden anschließend sortiert, zu Sträußen gebunden und von Hand in Kisten verpackt, die dann in das Flugzeug geladen werden. Um ein Maximum an Frische und Haltbarkeit zu gewährleisten, wird die Temperatur im Frachtraum des Flugzeugs zwischen 1 und 3 Grad Celsius gehalten.

Emirates SkyCargo bietet auch eine Reihe von innovativen Kühlketten-Lösungen, um sicherzustellen, dass die Blumen bei der richtigen Temperatur vom Ursprung bis zum Ziel gelangen. Eine solche Lösung ist ‚White Cover‘- eine innovative Temperaturschutz-Lösung, die kosteneffizient und umweltfreundlich ist. Der Überzug wurde entwickelt um temperaturempfindliche Fracht während des Transports vor Sonnenhitze zu schützen, ist wasserdicht und atmungsaktiv und damit ideal für den Transport von Blumen geeignet.

Emirates SkyCargo ist die größte internationale Frachtfluggesellschaft mit einer jungen Flotte aus mehr als 255 Flugzeugen, darunter 15 Frachter (13 Boeing 777-F und zwei B747-400ERF). Die Fluggesellschaft bietet außerdem eine Reihe von spezialisierten Transportlösungen für Kunden aus verschiedenen Branchen wie Arzneimittel und Automobil.

www.skycargo.com

Quelle: oevz.com