Emirates startet Liniendienst nach Newark via Griechenland

Newark wird das 12. Gateway das Emirates in den USA anfliegt, und das zweite für das Dreistaatengebiet, in Ergänzung zu den bestehenden vier Emirates-Flügen pro Tag von Dubai zum John F. Kennedy International Airport. Zum Einsatz kommt ein Großraumflugzeug der Type Boeing 777-300ER mit 19 Tonnen Beiladefrachtkapazität.

Der tägliche Emirates-Flug EK209 verlässt Dubai um 10:50 Uhr Ortszeit, landet um 2:25 Uhr in Athen, hebt um 4:40 Uhr wieder ab und kommt am selben Tag in Newark um 10.00 Uhr an. Der Emirates-Flug EK210 startet in Newark täglich um 23.45 Uhr und landet am nächsten Tag um 15.05 Uhr in Athen. EK210-Abflug von Athen ist um 5:10 Uhr, Ankunft in Dubai ist um 11:50 Uhr. Damit stehen bequeme Verbindungen zu mehr als 50 Emirates-Destinationen in Indien, dem Fernen Osten und Australien zur Verfügung.

Emirates bedient derzeit 12 US-Gateways – Newark (EWR) über Athen, Fort Lauderdale (FLL), Orlando (MCO), Chicago (ORD), Boston (BOS), San Francisco (SFO), Los Angeles (LAX), Seattle (SEA), Dallas (DFW), Houston (IAH), Washington (IAD) und New York (JFK), und betreibt eine Transatlantik-Verbindung zwischen JFK und Mailand Malpensa (MXP) sowie Frachtdienste nach Atlanta und Columbus.

Emirates SkyCargo transportiert pro Woche bis 650 Tonnen Exporte aus den USA – darunter Auto-Teile von New York, Äpfel und Kirschen aus Seattle, Öl-und Gasanlagen aus Houston – und fördert somit den Handel und die Erschließung neuer Märkte für amerikanische Unternehmen im Nahen Osten, in Afrika und Asien.

Quelle: oevz.com