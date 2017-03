FedEx Express startet Flugverbindung Lüttich-Memphis

FedEx Express (FedEx), das größte Express-Transportunternehmen der Welt und eine Tochtergesellschaft der FedEx Corp. (NYSE: FDX), verbindet mit einem neuen Flug ab Anfang April 2017 das europäische Luftdrehkreuz in Lüttich in Belgien mit dem FedEx World Hub in Memphis in den USA.

In Memphis startet das Flugzeug zu einer Weltumrundung über Seattle und Anchorage in den USA, nach Shanghai in China, bevor es nach Lüttich zurückfliegt. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Verbindung der weltweiten Netze von FedEx Express und TNT, wodurch die Kunden von TNT weltweit einen direkten Zugang zum Portfolio der FedEx Services in den USA und Kanada erhalten.

„Dieser neue Flug von FedEx Express ist ein konkretes Beispiel für den Kundennutzen durch die Akquisition von TNT“, erläutert David Cunningham, Präsident und CEO von FedEx Express. „Durch die Kombination unserer Stärken – des FedEx Express-Luftfrachtnetzes mit den starken Kapazitäten im europäischen Straßenverkehr und der Drehscheibe in Lüttich von TNT, werden wir noch mehr Menschen und Möglichkeiten miteinander verbinden.“

FedEx Express setzt auf dem Flug zwischen Lüttich und Memphis Boeing 777 Frachter mit 116 Tonnen Kapazität ein. In Memphis werden die Sendungen von TNT dann in das FedEx-Netz für die Lieferung in die USA und nach Kanada eingespeist.

Mit diesem neuen Flug profitieren TNT-Kunden im Versand nach Nordamerika von umfangreicheren Services, kürzeren Laufzeiten und mehr Frachtkapazität, während sie weiterhin wie gewohnt mit TNT arbeiten.

David Binks, Regional President FedEx Express Europe und CEO von TNT dazu: „Nordamerika und vor allem die USA, sind Europas wichtigste Handelspartner. Die Einführung eines direkten FedEx Express-Fluges von Lüttich nach Memphis stärkt die Rolle der TNT-Drehscheibe in Lüttich als bedeutenden Standort innerhalb der Gruppe, und ergänzt die FedEx Express-Hubs an den Flughäfen in Paris Charles-de-Gaulle und Köln.“

www.fedex.com

Quelle: oevz.com