Für frische Produkte: Delhaize America wählt RELEX Solutions

Delhaize America hat sich für die Supply-Chain-Management-Lösung von RELEX Solutions entschieden, um Prognosen und Disposition für leicht verderbliche Lebensmittel in seinen Distributionszentren zu optimieren.

Seit RELEX Solutions 2015 der wachstumsstärkste Technologieanbieter Europas wurde, ist das Unternehmen auf dem nordamerikanischen Markt vertreten. Für Delhaize America wird RELEX Prognosen, Bestandsmanagement und das Handling von Frischeprodukten in den Delhaize Distributionszentren optimieren. Von dort aus werden die Supermarktketten Food Lion, mit mehr als 1000 Filialen im Südwesten der USA, und Hannaford, mit 181 Filialen in New England und New York, mit Ware versorgt.

„Unser Unternehmen sucht beständig nach neuen Wegen, die Beschaffung und Prognose unserer Produkte für alle Standorte weiter zu entwickeln und zu optimieren. So stellen wir sicher, dass unsere Kunden immer die frischeste Ware bekommen“, so Chris Lewis, Senior Vizepräsident Supply Chain bei Delhaize America. „Wir erwarten durch RELEX‘ Prognose- und Dispositionslösung eine Verbesserung des Produktangebotes, ein optimiertes Einkaufserlebnis für unsere Kunden und eine Bestandsreduktion in den Distributionszentren, die die Frische unserer Produkte in den Filialen weiter verbessern wird.“

„Wir freuen uns über das Vertrauen von Delhaize America und über diese Chance, zu beweisen, was wir können. Die Partnerschaft ermöglicht uns, Nordamerika zu zeigen, was wir bereits alles für Handelsunternehmen in Europa tun konnten“, so Michael Falck, Geschäftsführer von RELEX Nordamerika. „Wir lieben es, uns neuen Herausforderungen bei Frischeprodukten und Produkten mit geringer Haltbarkeit zu stellen. Es ist einer der schwierigsten Bereiche in der Einzelhandelsplanung, und nicht nur darin sind wir sehr gut: Unterschiedlichste Handelsunternehmen verstehen, dass wir so gut wie alles schaffen können, wenn wir im Frischebereich brillieren. Wir glauben, dass RELEX‘ Leistungsstärke, Flexibilität und Erfahrung Hauptfaktoren für die Entscheidung von Delhaize waren – insbesondere die Flexibilität, durch die die Lösung genau auf die Bedürfnisse von Delhaize angepasst werden kann.“