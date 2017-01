Gebündelte Kapazitäten für internationalen Erfolg in der Logistik

Benny Melumad verstärkt Kewill-Führungsteam als neuer Chief Technology Officer

Benny Melumad ist neuer Chief Technology Officer (CTO) bei Kewill. Das hat der führende Anbieter innovativer Supply-Chain-Software und Zollabfertigungslösungen jetzt bekannt gegeben. Melumad verantwortet das Engineering-Team, um die technologische Weiterentwicklung voranzutreiben sowie den steigenden Anforderungen und strikten Compliance-Vorschriften im komplexen Logistikgeschäft gerecht zu werden.

Benny Melumad ist studierter Wirtschaftswissenschaftler und hat einen MBA in Informatik und Finanzwesen. Mit 25 Jahren Erfahrung in unterschiedlichen Führungspositionen verfügt er über fundierte Expertise in der Technologiebranche, insbesondere im Bereich Informationssysteme. Vor dem Wechsel zu Kewill verantwortete Melumad bei Vista Equity Partners den Technologiebereich der Portfoliounternehmen. Hier setzte er wichtige Akzente in der Produktentwicklung und baute hochproduktive Technologieteams auf. Bei Vista fungierte der Industrieexperte zudem als CTO für die Portfoliounternehmen MicroEdge und Social Solutions. Zuvor war er unter anderem beim Fortune-500-Medizinproduktehersteller Becton, Dickinson and Company tätig und arbeitete als Datenbankadministrator und Softwareentwickler für mehrere Startups und Finanzunternehmen.

Kompetenzen durch externe Expertise ausbauen

„Benny Melumad bringt eine neue Perspektive in den Entwicklungsprozess von Kewill ein“, erläutert Kewill-CEO Doug Braun. „Dadurch können wir uns auf unsere Kernkompetenzen fokussieren und gleichzeitig neue Methoden einführen, um Effizienz und Produktqualität weiter zu steigern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass er nicht nur die Ingenieurteams sondern das gesamte Unternehmen positiv beeinflussen wird.“

Über Kewill

Kewill ist ein weltweit führender Anbieter von Logistik-Software, der es Unternehmen ermöglicht, ihre Produkte und Informationen effizient über die gesamte globale Supply Chain hinweg zu verwalten.

Kewill bietet seinen Kunden messbaren Nutzen durch langfristige Partnerschaften, die Risiken minimieren und es ermöglichen, das eigene Geschäft auszubauen. Die Kewill MOVE® Plattform unterstützt Unternehmen bei der Zusammenarbeit mit ihren wichtigsten Handelspartnern, reduziert Kosten, wirkt Marktschwankungen entgegen, und automatisiert Prozesse entlang der gesamten Lieferkette – vom Transport- und Lagermanagement bis hin zur Compliance. Zudem bietet Kewill MOVE® Dashboards für mehr Transparenz innerhalb der Lieferkette.

Kewill ist ein Unternehmen der Francisco Partners-Gruppe und unterstützt mit der MOVE® Plattform weltweit 7.500 Unternehmen in mehr als 100 Ländern in deren Aktivitäten entlang der gesamten Lieferkette.