Große China-Ambitionen bei cargo-partner

Hochrangigen Besuch aus der chinesischen Botschaft in Österreich empfing Mag. Stefan Krauter, CEO der cargo-partner Group, am 23. März in der Firmenzentrale in Fischamend. Im Rahmen einer Kurzpräsentation mit anschließendem Rundgang bekamen die Herren GAO Xingle (Botschaftsrat für Wirtschaft und Handel) und ZHAO Zhao (erster Sekretär Wirtschafts- und Handelsabteilung) einen Eindruck von den Stärken des internationalen Logistikunternehmens präsentiert. Das Treffen diente zur Stärkung der österreichisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen.

Stefan Krauter sieht vor allem im Bereich der integrierten Dienstleistungen – sowohl im Import als auch im Export – die Zukunft in China. Demnach werden Kunden in Zukunft verstärkt mit Lead Logistics Providern zusammenarbeiten, die alle Bereiche der Logistikkette bis hin zur Informatik abdecken können.

Das cargo-partner-Team, vertreten durch Stefan Krauter, Christoph Grasl (Managing Director Austria / Regional Director CEE), Enikö Györfi (Trade Lane Manager CEE – Greater China) und GONG Zhongwei (Business Development Manager), verlieh bei dem Treffen seiner Überzeugung Ausdruck, dass die Regionen in Westchina in den nächsten Jahren wirtschaftlich stark an Bedeutung gewinnen werden. Dies umso mehr, weil sich die Bahnverkehre entlang der Transsibirischen Achse zu einem „Top Service“ entwickelt haben.

Die cargo-partner Group ist seit 2006 mit einer eigenen Tochtergesellschaft in China vertreten. Ihre neueste Errungenschaft ist ein 3.700 m² großes Zolllager für elektronische Bauelemente (mehr als 5.000 unterschiedliche Artikel) im Shanghai Waigaoqiao Bonded Logistics Park.

Im Jahr 2016 hat cargo-partner China mit 354 Mitarbeitenden 92.000 Sendungen spediert und einen Umsatz in Höhe von 82 Mio. Euro erwirtschaftet. In 2017 und in den Folgejahren wird ein Wachstum von jeweils rund 20 Prozent angestrebt, was Stefan Krauter als gesund und in hoher Qualität machbar bezeichnete.

www.cargo-partner.com

Quelle: oevz.com