Ironclad®-Antriebsbatterien: Mehr Leistung, längere Laufzeit und höhere Lebensdauer  

EnerSys® (NYSE:ENS). Schwerlast-Antriebsbatterien aus der Ironclad®-Baureihe von EnerSys® bieten mehr Leistung, längere Laufzeit und höhere Lebensdauer als vergleichbare Modelle und sind speziell für den Einsatz in industriellen Flurförderzeugen und sonstigen anspruchsvollen Anwendungen in der Förder­technik konzipiert.

Die Batterien eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen längere Fahrzeuglaufzeiten gefordert sind, um die Häufigkeit des Batteriewechsels auf ein Minimum zu reduzieren. Modelle mit Nennkapazitäten von 276 bis 2.064 Ah stehen in Standardgrößen für eine Vielzahl von Flurförderzeugen von kleinen Palettenhubwagen bis hin zu großen Schubmast- und Gegengewichtsstaplern zur Verfügung. Die Batterien werden in den USA bereits seit vielen Jahren eingesetzt und haben sich dort in zehntausenden Anwendungen als robuste und zuverlässige Lösung bewährt, und werden jetzt auch in Großbritannien und Kontinentaleuropa angeboten.

Mehr Leistung dank einzigartiger Konstruktion

Dank der mehr als 100-jährigen Erfahrung von EnerSys in der Herstellung von Batterien bieten die Ironclad-Batterien eine Reihe konstruktiver Merkmale, die signifikante Leistungsverbesserungen gegenüber her­kömmlichen Blei-Säure-Batterien ermöglichen. Die positiven Elektroden der Batteriezellen beinhalten eine einzigartige quadratische Cladex™-Rohrtechnologie, die eine ca. 18 Prozent größere höhere Oberfläche als bei den üblicherweise bei Blei-Säure-Batterien zum Einsatz kommenden runden Röhren oder Platten ermöglicht. Dadurch wird die Kontaktfläche zwischen dem aktiven Material der Elektroden und den Elektrolyten maximiert, was höhere dauerhaft aufrechterhaltene Spannungen während des Entladevorgangs ermöglicht. Außerdem werden die Batterien mit einem Elektrolyten mit überdurch­schnittlich hoher Säuredichte verwendet. Dank dieser Merkmale bieten die Batterien mehr Leistung und eine höhere Kapazität – mit anderen Worten, das Fahrzeug kann länger arbeiten. Die Batterien bieten eine höhere Nennkapazität in Ampere­stunden als konventionelle Modelle und 15 Prozent mehr Leistung – optimal für die höheren Entladeraten bei modernen Flurförderzeugen.

Längere Laufzeiten

Um während einer ganzen Arbeitsschicht konstante Fahr- und Hubeigenschaften eines Flurförderzeugs aufrechtzuerhalten, muss der Motor den normalen Spannungsabfall während des Entladevorgangs dadurch ausgleichen, dass er mehr und mehr Strom zieht. Die Fähigkeit der Ironclad-Batterien, höhere Spannungen aufrechtzuerhalten, gewährleistet in Verbindung mit den branchenweit führenden Nennkapazitäten längere Laufzeiten als bei herkömmlichen Blei-Säure-Modellen. Förderzeuge laufen mit einer Ladung bis zu eine Stunde länger, es sind weniger zeitaufwändige Batteriewechsel erforderlich und die Produktivität steigt – auch bei anspruchsvollsten Schwerlastanwendungen z. B. in umschlagsintensiven Verteilzentren oder bei anderen 24/7-Anwendungen wie z. B. in Flughäfen oder Verkehrsdrehscheiben.

Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer

Neben einer höheren Leistung und längeren Laufzeiten gewährleisten die größere Oberfläche der quadratischen Rohrkonstruktion und die höhere Säuredichte der Ironclad-Batterien auch eine längere Lebensdauer. Der Grund hierfür ist, dass die mechanischen Spannungen in den aktiven Massen der Batterie ca. 10 Prozent niedriger sind als bei konventionellen Ausführungen. Eine weitere Verbesserung von Zuverlässigkeit und Lebensdauer wird durch die Verwendung ummantelter Elektrodenseparatoren erzielt, die eine Fehlausrichtung und Kurzschlüsse verhindern. Voll isolierte, flexible Verbinder zwischen den Zellen sorgen für zusätzlichen Schutz, und das staubdichte Ein-Punkt-Füllsystem reduziert Füllzeiten und senkt den Wartungsaufwand. Alle diese Merkmale zusammen gewährleisten, dass die Batterie eine konstruktive Lebensdauer von 1.800 Lade-/Entladezyklen aushält – das entspricht bei vielen Anwendungen einer um ca. ein Jahr verlängerten Lebensdauer. Dies ist besonders bei der Langzeitvermietung vorteilhaft.

Ironclad-Batterien werden in acht verschiedenen Konfigurationen mit zwei Zellenhöhen (600 und 750 mm) und vier Zellengrößen (mit 3, 4, 5 oder 6 positiven Platten) und mit Nennkapazitäten von 276 bis 2.064 Ah in Standardgrößen für Fahrzeuge von kleinen Hubwagen bis hin zu großen Flurförderzeugen angeboten. Bei Einsatz des EnerSys BFS-Füllsystems und des Hawker®-Wi-iQ®-Batterieladeüberwachungssystems gilt für die Batterien eine zweijährige Garantie plus zwei Jahre anteilsmäßige Garantie. Diese kann auf 3 Jahre plus 3 Jahre anteilsmäßige Garantie verlängert werden, wenn die Batterien mit einem Hochleistungs-Hochfrequenzladegerät wie z. B. den Modellen Hawker LifeTech® Modular oder Hawker Life iQ™ Modular aus dem umfassenden Produktkatalog von EnerSys eingesetzt werden.

ÜBER ENERSYS®

EnerSys, der weltweit führende Anbieter von Energiespeicherlösungen für industrielle Anwendungen, produziert und liefert Reservestrom- und Antriebsbatterien, Ladegeräte, Stromversorgungsausrüstungen, Batteriezubehör sowie Gehäuselösungen für Außenanlagen an Kunden weltweit. Antriebsbatterien und Ladegeräte werden in elektrischen Gabelstaplern und anderen kommerziellen Elektrofahrzeugen eingesetzt. Reservestrombatterien kommen in der Telekommunikation und Energieversorgung, in unterbrechungsfreien Stromversorgungen und zahlreichen weiteren Anwendungen, die auf Notstromreserven angewiesen sind, zum Einsatz, unter anderem in der Medizintechnik, Luftfahrt und Militärtechnik. Gehäuse für Außengeräte werden in der Telekommunikation , Kabeltechnik, Energieversorgung, Transportwesen und von Kunden in staatlichen Behörden und in der Militärtechnik verwendet. Über seine Verkaufs- und Produktionsniederlassungen in aller Welt bietet das Unternehmen seinen Kunden in über 100 Ländern außerdem Kundendienst und Support an.

