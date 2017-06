Jöbstl East GmbH betreut Großprojekt nach Bhutan

Die Jöbstl East GmbH mit Standort in Puchheim bei München stellt erneut ihre Kompetenz als Spezialist im Sondertransportbereich und für Projektabwicklungen unter Beweis. Im Auftrag eines spanischen Konzerns betreut die Spedition die komplette logistische und zolltechnische Abwicklung für den Transport einer Fabrikanlage aus Spanien beziehungsweise dem EU-Raum nach Thimpu, Bhutan.

Bei dem Auftrag wurde dem Kunden nach Betrachtung aller relevanten Details das Chartern einer Antonov AN 124 für die Luftfracht (primär für die Heavy Cargo Collis) empfohlen. Der Transport der anderen Komponenten verläuft via Straße und Bahn. Dabei reicht die eingesetzte Flotte von 13,60 Meter Standard-Planen-Lkw bis hin zu einem 8-Achs-Semi-Tieflader mit einer Tragfähigkeit von 85 Tonnen. Für Containerfrachten ab dem Seehafen Rijeka organisiert Jöbstl East den Nachlauf vom indischen Eingangshafen via Grenzübergang Phuentsholing (Indien – Bhutan) zur Entladestelle in Thimpu.

„Wie bei diesem Auftrag ersichtlich, nutzen wir für den umweltschonenden Transport der Güter die optimale Wegekombination von Straße, Schiene, Wasser und Luft“, erklärt Dipl. Betriebswirtin Angelika Fischer, Managing Director bei der Jöbstl East GmbH. Und, so ergänzt sie: „Wir unterstützen den Kunden bei der Exportdokumentenerstellung, der zolltechnischen Abwicklung sowie hinsichtlich Ladungssicherung und Transportüberwachung. Der Fuhrpark besteht aus GPS-überwachten Lkw. Logistische Beratung sowie länderspezifische Informationen runden das Gesamtkonzept ab.“

www.joebstleast.de

Quelle: oevz.com