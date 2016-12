Kraus & Naimer: Gewinner des REXEL-Lieferanten Award „Beste Supply Chain Performance“

Die REXEL Austria GmbH lud Ende des Jahres zum Partnerabend in die Wiener Aula der Wissenschaften. Anlass war das kumulierte Firmenbestehen von 110 Jahren der drei Logistikunternehmen REXEL, Schäcke und Regro. Dieses Jubiläum wurde als Anlass genommen, um erstmals Lieferantenawards zu verleihen. Aus über 3000 Lieferanten des REXEL-Portfolios wurden in sieben Kategorien je drei Kandidaten nominiert. Die österreichische Vertriebsgesellschaft der Kraus & Naimer GmbH, gewann den Award „Beste Supply Chain Performance“. Entgegengenommen wurde der Preis an dem Abend von den beiden Vertriebstechnikern Ing. Markus Trauner und Tristan Schöberl.

Kraus & Naimer, weltweit nahmhafter Hersteller auf dem Gebiet der Schaltgerätetechnik, war gemeinsam mit Eaton und Meinhart in der Kategorie „Beste Supply Chain Performance“ nominiert. Die Kriterien zur Ermittlung basierten auf reinen Kennzahlen der internen Logistik-Prozesse. Begründet wurde die Verleihung an Kraus & Naimer durch die termingerechten Lieferungen, kaum Fehl- oder Falschlieferungen, dem korrekten Versand der Auftrags- und Lieferpapiere sowie der schnellen Reaktionszeiten auf Bestellungen und sonstige Kommunikation im Rahmen der Geschäftsabläufe. Die sehr gute Abstimmung der Prozesse mit dem Vertriebspartner REXEL soll zukünftig jedoch noch weiter verstärkt werden. Im Hintergrund laufen bereits weitere Bestrebungen zur engeren Zusammenarbeit, wie die Realisierung des Elektronischen Datenaustausches (EDI).

Bildtext v.l.n.r.: Ing. Markus Trauner (Kraus & Naimer), Mag. Michaela Sadleder (COO, REXEL Austria GmbH) Tristan Schöberl (Kraus & Naimer) bei der Verleihung des „Beste Supply Chain Performance“-Awards.

Bildquelle: Martin Hesz

Pressekontakt:

Mag. Karin Schneck, bakk.phil, Communication Manager

Tel.: +43 1 404 06 123

Email: karin.schneck@krausnaimer.com

Über Kraus & Naimer Produktion GmbH:

Kraus & Naimer (Kraus & Naimer Produktion GmbH Wien, Austria) ist ein 1907 gegründeter Hersteller von elektrischen Schaltgeräten mit Stammsitz in Wien. Spezialgebiet des Unternehmens sind modulare Nockenschalter sowie Lasttrennschalter. Kraus & Naimer ist Zulieferer von Schaltgeräten für Industriekunden aus den Bereichen wie Verkehr (Bahnen, Fahrzeugen, Schiffen, etc.,) Fördersystemen, Liftsystemen, Maschinenbau und in Anlagen der Stromerzeugung und Stromverteilung. Das österreichische Familienunternehmen, welches in dritter Generation seit 2004 von Joachim (Ted) L. Naimer erfolgreich geführt wird, ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Nockenschalter sowie Patentinhaber zahlreicher Innovationen. Das Unternehmen brachte 1948 erstmals einen Nockenschalter im Baukastenprinzip (Modell C15) auf den Markt, wodurch auf einfache Weise kundenspezifische Schalter angefertigt werden können. Weiters entwickelte Kraus & Naimer den kleinsten Nockenschalter der Welt (Modell CA4N). Das österreichische Familienunternehmen Kraus & Naimer betreibt zur Herstellung seiner Produkte aktuell sechs Fabriken – mit der betriebsgrößten Fabrik in Weikersdorf, NÖ – und 18 konzerneigene Vertriebs- und Beratungsgesellschaften weltweit. 2017 feiert das Unternehmen sein 110-jähriges Firmenjubiläum.