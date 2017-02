Kühne + Nagel setzt neuen Industriemaßstab mit dem Erhalt der IATA CEIV Pharma Zertifizierung für das gesamte Netzwerk

Kühne + Nagel und IATA geben die weltweite IATA CEIV Pharmanetzwerk-Zertifizierung für das gesamte KN PharmaChain GxP-konforme Luftfrachtnetzwerk bekannt, das derzeit 86 Standorte auf allen Kontinenten umfasst.

Die International Air Transport Association (IATA) führte den CEIV Pharma-Standard im Jahr 2015 ein. CEIV Pharma zielt darauf ab, die Kompetenzebene sowie die operative und technische Bereitschaft aller Akteure in der weltweiten Luftfrachtindustrie zu verbessern und auf die steigenden, regulativen Anforderungen der global operierenden Pharmaunternehmen einzugehen. Mittels Training, Qualitätsaudits und Validierungen gewährleistet der IATA CEIV Pharma-Standard die Integrität jedes Pharma- und Healthcareproduktes in der Luftfrachtlieferkette und erlaubt letztlich Versendern, zugelassene Anbieter zu identifizieren.

Die unabhängige Zertifizierung der bestehenden und zukünftigen Erweiterungen des KN PharmaChain Netzwerks im Rahmen des IATA CEIV Pharma-Programms steht im Einklang mit der Strategie von Kühne + Nagel, Überprüfungen von externen Anbietern durchführen zu lassen, um den eigenen GxP-Standard auf dem höchsten Niveau zu halten. Dieser qualitätsgetriebene Ansatz setzt damit einen Industriemaßstab in der Pharma- und Healthcare Logistik.

Die CEIV Pharmanetzwerk-Zertifizierung bestätigt die Referenzen hinsichtlich Qualität und Risiko der Award Winning KN PharmaChain. Eingesetzt wird ein webbasiertes Tool zur Risikobewertung für jede Destination und ein pharmakonformes Dokumenten-Management-System für die Verwaltung sämtlicher Standardverfahrensanweisungen (SOPs). Während des Transports bietet KN PharmaChain zusätzlich eine Echtzeitüberwachung durch den Einsatz von Übertragungssensoren sowie sofortige 24/7/365 – Intervention durch das CareTeam. Unterstützt wird dies stets durch hoch qualifiziertes Personal und eigene Standorte. Die Einhaltung der WHO TRS957-Standards wurden durch umfangreiche Prüfungen im gesamten KN PharmaChain-Netzwerk weltweit validiert.

Mit über 170 Standorten für sämtliche Verkehrsträger betreibt Kühne + Nagel derzeit eines der weltweit größten, multimodalen Pharmanetzwerke der Welt. Das eigene KN PharmaChain-Netzwerk ermöglicht unterschiedliche Lösungen für zeitkritische Sendungen, aktiv sowie passiv temperaturgeführte Door-to-Door- Lösungen unter Einhaltung aller Standards der Pharma- und Healthcarebranche.

„Wir freuen uns, der erste Logistikdienstleister zu sein, der die CEIV Pharma-Zertifizierung für das gesamte Netzwerk erhält. Diese Errungenschaft zeigt die hohen Standards unserer KN PharmaChain und in Zusammenarbeit mit der IATA können wir unser Produkt in Zukunft noch weiter ausbauen. Wir werden diese Standards auf unsere Partner übertragen, damit unsere Kunden noch besser davon profitieren können,“ so Marcel Fujike, Senior Vice President Products & Services Global Air Logistics bei Kühne + Nagel.

„Die Strategie von Kühne + Nagel, die CEIV Pharma-Zertifizierung zu erhalten, zeigt wie wichtig solch ein Programm für die Luftfracht und Pharmaindustrie ist. Gemeinsam konnte das weltweite KN PharmaChain Netzwerk verifiziert und die IATA CEIV Pharma-Standards, wie die CEIV Checkliste bei Kühne + Nagels Qualitätsprozessen, eingeführt werden und stellt damit einen großen Schritt in der weltweiten Ausrollung dar. Wir gratulieren Kühne + Nagel zu dieser Errungenschaft, die Erwartungen der Verlader hinsichtlich Standards und Transparenz entlang der Lieferkette zu erfüllen. Das wird zu einem stärkeren, wettbewerbsfähigeren und verbesserten Luftfrachtservice, für diese wichtige Branche weltweit, führen, “ sagt Nick Careen, IATA Senior Vice President, Airport, Passenger, Cargo and Security.

Über Kühne + Nagel

Mit rund 69.000 Mitarbeitern an rund 1.200 Standorten in mehr als 100 Ländern zählt Kühne + Nagel zu den global führenden Logistikdienstleistern. Schwerpunkte liegen in den Bereichen See- und Luftfracht, Kontraktlogistik und Landverkehre mit klarer Ausrichtung auf wertschöpfungsintensive Bereiche wie informatikgestützte integrierte Logistik-Angebote. Weitere Informationen finden Sie unter www.kuehne-nagel.com