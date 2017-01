LH Cargo und Cathay Pacific bündeln Ground Handling in Frankfurt

Die Verlegung der Frachtabfertigung von Cathay Pacific Cargo ins Lufthansa Cargo Center (LCC) in Frankfurt ist ein zentrales Element des im Mai 2016 bekanntgegebenen Joint Business Agreement (JBA) zwischen den Airlines. Die Zusammenlegung der Frachtabfertigung für Im- und Exporte wurde am 17. Jänner 2017 abgeschlossen und kommt den Kunden beider Unternehmen zugute.

Die Fluggesellschaften arbeiten bei der Netzplanung, im Vertrieb sowie in den Bereichen IT und Service-Erweiterung eng zusammen. Geplant sind die ersten gemeinsamen Sendungen, von Hongkong nach Europa, ab dem 1. Februar 2017. Transporte in gegenläufiger Richtung, also von Europa nach Hongkong, sind ab 2018 vorgesehen.

Simon Large, Director Cargo bei Cathay Pacific, erklärt: „Der Umzug von Cathay Pacific Cargo in das Lufthansa Cargo Center ist ein weiterer wichtiger Schritt beim Ausbau der Kooperation. Damit bieten wir unseren Kunden neben mehr Direktverbindungen und mehr Flexibilität nun auch in Frankfurt gleiche Handling-Standards, die zu mehr Effizienz und Zeitersparnis führen werden.“

„Wir freuen uns, mit der Zusammenlegung der Frachtabfertigungsstationen in Frankfurt, einen weiteren Meilenstein im Rahmen der Partnerschaft erreicht zu haben. Damit profitieren unsere Kunden nun auch am Standort Frankfurt von den Vorteilen unserer Kooperation“, so Peter Gerber, Vorstandsvorsitzender von Lufthansa Cargo.

www.lufthansa-cargo.com; www.cathaypacificcargo.com

Quelle: oevz.com