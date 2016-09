Nagel Česko erweitert Lagerkapazitäten

Neues Logistikzentrum für Lebensmittel in der Nähe von Prag eröffnet

Mit einer feierlichen Schlüsselübergabe hat Nagel Česko jetzt sein neues Lebensmittel-Logistikzentrum in Říčany-Jažlovice offiziell in Betrieb genommen. Die insgesamt 5.200 Quadratmeter große Logistikanlage befindet sich strategisch günstig in räumlicher Nähe zur bestehenden Hauptniederlassung in einem Logistikpark direkt an der Autobahn D1, rund elf Kilometer südöstlich von Prag. „Wir sind in den vergangenen drei Jahren jeweils um rund zehn Prozent gewachsen – im Bestandsgeschäft und mit neuen Kunden. Dafür reichten die bisherigen Kapazitäten nicht mehr aus“, erläutert Jan Hyťha, Geschäftsführer von Nagel Česko, die Entscheidung für die Standorterweiterung.

Mit der neuen Halle erweitert das tschechische Tochterunternehmen der Versmolder Nagel-Group seine Kapazitäten um rund 4.600 Quadratmeter Lagerfläche und knapp 5.900 Palettenstellplätze, Jan Hyt’ha: „Die Anlage ist als Trockenlagerplatz ausgelegt, weil sich speziell in Warensegmenten wie Wein, Spirituosen und Konserven das Geschäftsvolumen deutlich erhöht hat und entsprechende Lager- und Umschlagskapazitäten erfordert.“ Realisiert wurde der Neubau von Prologis in nur fünf Monaten Bauzeit im Prologis Park Prague D1 East. Der Projektentwickler hatte zum Markteintritt der Nagel-Group in Tschechien 2004 auch die 13.700 Quadratmeter große Logistikhalle und gleichzeitige Hauptniederlassung im Prologis Park Prague D1 West erstellt.

Mit der Eröffnung des neuen Logistikzentrums schafft Nagel Česko gleichzeitig 30 neue Arbeitsplätze. Damit erhöht sich die Zahl der Mitarbeiter auf insgesamt 180 Beschäftigte, die an den drei Standorten in Říčany-Jažlovice und Želatovice für eine reibungslose Abwicklung der Lager-, Logistik- und Transportdienstleistungen sorgen. So werden im Rahmen nationaler Sammelgutverkehre verschiedene Sendungsgrößen für eine schnelle und effiziente Lieferung gebündelt – inklusive der Distribution in der Slowakei. Übernommen werden ebenso internationale Ladungstransporte im Im- und Export. Durch die Einbindung in das Nagel-Netzwerk mit mehr als 100 Standorten in 16 europäischen Ländern kann Nagel Česko seinen Kunden zudem eine hohe Flächenabdeckung in ganz Europa bieten. Říčany-Jažlovice ist darüber hinaus Standort des FTL-Netzwerkes (Full Truck Load) der Unternehmensgruppe, in dem direkte Komplettladungsverkehre – national und international – zwischen Produktionswerken oder zwischen Werk und Einzelhandel abgewickelt werden. Im Warehouse-Bereich übernimmt Nagel Česko neben der kompletten Lagerlogistik zahlreiche Value added-Services.

Um das Kapazitätswachstum abwickeln zu können, hat Nagel Česko auch den Fuhrpark kontinuierlich erweitert. Mit den 38 eigenen Fahrzeugen werden mittlerweile rund 60 bis 70 Prozent der Transporte abgewickelt. Darüber hinaus kann der Lebensmittellogistiker auf eine Flotte von bis zu 70 Fahrzeugen externer und meist langjähriger Partnerunternehmen zurückgreifen. Das Temperaturspektrum, in dem Nagel Česko alle Leistungen erbringt, reicht von null bis plus 21 Grad Celsius und umfasst die vier Grundbereiche Ultrafrische, Frische, Ambient und Trocken. Das Tiefkühlsegment (minus 18 Grad oder kälter) wird in Tschechien im Moment noch nicht angeboten, ist aber bei entsprechender Nachfrage durchaus eine Option. „Im kommenden Jahr werden wir aber zunächst die Kühlflächenkapazität an unseren Standorten weiter ausbauen“, sagt Jan Hyt’ha. „Für die kommenden zwei Jahre erwarten wir ein weiteres Wachstum, das sich voraussichtlich ebenfalls um die zehn Prozent bewegen wird. Mit den getroffenen Maßnahmen sind wir dafür gut gerüstet.“

Über die Nagel-Group

Die auf Lebensmittellogistik spezialisierte und europaweit agierende Nagel-Group mit Sitz in Versmold beschäftigt an mehr als 100 Standorten über 11.000 Mitarbeiter in 16 Ländern. Zuletzt erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro. Täglich bewegt die Unternehmensgruppe Lebensmittel in allen Sendungsgrößen und Temperaturklassen. Ob Tiefkühlprodukte, Fleisch, Milchprodukte, Kaffee oder Süßwaren – Tag für Tag trägt die Nagel-Group im Auftrag von Industrie und Handel dazu bei, dass Verbraucher in ganz Europa am Point of Sale die richtige Ware zur richtigen Zeit und in der richtigen Qualität vorfinden. Damit leistet die Nagel-Group einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg ihrer Kunden.