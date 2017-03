SBB Cargo erwägt weitere Öffnung des Aktionärskreises

„Wir werden SBB Cargo und SBB Cargo International als Teil der integrierten Bahn weiterentwickeln und können uns vorstellen, das Aktionaritat (Gesamtheit der Aktionäre) für Partner weiter zu öffnen. Ein möglicher Partner muss das nachhaltige Wachstum von SBB Cargo mit Know-how, Geschäftsvolumen oder Kapital unterstützen. Eine direkte Unterstellung unter den Bund bringt aus aktueller Sicht keine signifikanten Vorteile gegenüber einer unternehmerischen Lösung mit Mehrheit SBB. Im Gegenteil: Die integrierte Bahn stärkt die Verlässlichkeit und die Investitionssicherheit für die Cargo-Kunden“, heißt es im Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2016 der SBB.

SBB Cargo ist in einem nach wie vor schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, das sich für den Binnengüterverkehr und Export weiter akzentuiert, in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das Ergebnis von CHF 1 Mio. (Vorjahr: CHF -22 Mio.) konnte dank erneutem Wachstum bei SBB Cargo International, weiterer Effizienzsteigerungen in der Produktion sowie der Senkung der Strukturkosten bei SBB Cargo Schweiz erreicht werden.

SBB Cargo hat insgesamt mehr Güter befördert, die Anzahl Nettotonnenkilometer stieg um 9,9 Prozent auf den Rekordwert von 16,56 Mrd. Nettotonnenkilometer. Die Verkehrsmengen im Binnen-Wagenladungsverkehr (WLV) sind dagegen rückläufig. Mit «WLV 2017» hat SBB Cargo den größten Fahrplanwechsel in der Unternehmensgeschichte bewältigt.

Dennoch belastete die fortschreitende Deindustrialisierung der Schweiz das Ergebnis im Güterverkehr; umso wichtiger bleibt der Sektor Handelsguter und Posttransporte. Effektives Wachstum erfolgte nur beim Verkehr mit dem Ausland, das heißt beim Import sowie beim Transit. So verzeichnete SBB Cargo International Marktanteilsgewinne auf der Gotthard-Achse und am Lötschberg. Insgesamt hat SBB Cargo International den Marktanteil um rund fünf Prozent gesteigert, wobei die ohnehin kleinen Exportmengen auf der Schiene weiter ruckläufig sind. Ebenfalls gesunken sind die Verkehrsmengen im Binnen-Einzelwagenladungsverkehr.

Mit dem „Wagenladungsverkehr 2017“ hat SBB Cargo im Dezember den größten Fahrplanwechsel in der Unternehmensgeschichte bewältigt. Ein neues Buchungssystem und neue Transportketten stärken die Marktposition: Große Standorte werden neu nicht mehr nur einmal, sondern bis zu drei Mal täglich bedient. Der neue Taktfahrplan ist so gelegt, dass der Pendlerverkehr nicht tangiert wird. Damit wird die Bahninfrastruktur deutlich besser als bisher ausgelastet.

Güterverkehr Nettotonnenkilometer (in Mio.) 16 559 15 065 +1494 +9,9% Wagenladungsverkehr 5 918 6 188 -270 -4,4% Kombinierter Verkehr 10 641 8 877 +1764 +19,9%

