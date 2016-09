UPS baut Paketzentrum in Bielefeld

Heute erfolgte der offizielle Spatenstich für den Bau des neuen Paketzentrums von UPS® (NYSE: UPS) in Bielefeld. Das 80 Millionen US-Dollar Projekt, das bis Ende Oktober 2017 abgeschlossen sein soll, wird das Paketzentrum in Herford ablösen. Alle dort beschäftigten 330 Mitarbeiter sollen im geplanten neuen Gebäude weiterhin für UPS arbeiten. Das Paketzentrum in Herford wird geschlossen, da die Pacht ausläuft.

„Dieser Spatenstich bekräftigt das Engagement von UPS für Unternehmen aller Größen in der Region und unser Vertrauen in die deutsche Wirtschaft“, sagte Frank Sportolari, Generalbevollmächtigter von UPS Deutschland. „Diese Investition sichert UPS und unseren Kunden in Ostwestfalen strategische Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft. Der Betrieb in Bielefeld soll im Oktober 2017 aufgenommen werden, damit wir rechtzeitig für Weihnachten bereit sind.“

Die Anlage in Bielefeld wird eine Betriebsfläche von rund 15.000 Quadratmetern umfassen und mit modernster Technologie ausgestattet sein. Die Anlage wird mit drei automatischen Hautpsortern und einer automatischen Kleinpaketsortierung eine Paketsortierkapazität von mehr als 22.500 Paketen pro Stunde aufweisen. Darüber hinaus werden 65 automatische Be- und Entladetore für Container sowie 115 Zustellfahrzeug-Stellplätze zur Verfügung stehen.

Der Oberbürgermeister von Bielefeld Pit Clausen freute sich über die UPS Investition: „Das ist eine wichtige Investition in den Logistik- und Wirtschaftsstandort Bielefeld. Wir freuen uns, dass in der Region bestehende Arbeitsverhältnisse erhalten werden und perspektivisch auch neue entstehen können.“

„NRW ist Logistikstandort Nummer eins in Deutschland. Dass ein Unternehmen wie UPS Millionen am Standort Bielefeld investiert, bestätigt die Attraktivität unseres Landes für die Logistikbranche”, sagte Michael Groschek, Verkehrsminister des Landes Nordrhein-Westfalen. „Es zeigt sich auch hier, dass Logistik ein wichtiger Wachstumsmotor unseres Landes ist.“

UPS bedient Kunden in Deutschland seit 40 Jahren und hat mehr als 18.000 Mitarbeiter in 83 Betriebsniederlassungen. Deutschland war der erste Schritt von UPS außerhalb von Nordamerika. Heute ist Deutschland für UPS der größte Markt nach den USA.

Quelle/Bildquelle: UPS

Quelle: mylogistics.net