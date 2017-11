Aktionsfinder der Österreichischen Post geht mit Agentur Heimat Wien auf Schnäppchenjagd

Mit November wird Aktionsfinder, die digitale Prospektplattform der Österreichischen Post AG, von der Agentur Heimat Wien neu in Szene gesetzt. Eine umfassende Kampagne setzt vor allem auf TV-Präsenz in Kombination mit performanceorientierter Online-Werbung und soll die Markenbekanntheit und Reichweite noch weiter ausbauen.

Als „das Äppchen für Schnäppchen“ positioniert die Agentur Heimat Wien Aktionsfinder bewusst knallig und einem Schuss Selbstironie. Aktionsfinder, der zum Post-Geschäftsfeld Mail Solutions gehört, bündelt unzählige Flugblätter mit Rabatten und Sonderangeboten in einer App und ermöglicht mittels Suchfunktion auch die gezielte Schnäppchenjagd direkt am Smartphone. „Aktionsfinder fokussiert sich seit jeher auf eine einfach verständliche, digitale Verlängerung des gedruckten Flugblatts. Damit fügt sich die App optimal in das Kommunikationsportfolio des Handels ein und steht den Kunden als Informationsquelle im Kaufprozess optimal zur Seite“, erklärt Thomas Grubbauer, Leitung Aktionsfinder.

„Die Vorteile von Aktionsfinder wurden in der Kampagne bewusst überspitzt präsentiert. Damit unterstreicht die App als digitale Lösung der Post klar ihre Vorherrschaft in Sachen Flugblatt-Expertise. Im Fokus der Kommunikation bleiben stets der Markenname und das Produkt – humorvoll und mutig in einem neuen Licht“, beschreibt Sandra Fennes, Marketing Aktionsfinder, die Idee hinter der Kampagne.

Credits zur Kampagne:

Auftraggeber: Österreichische Post AG

Marketing Aktionsfinder: Sandra Fennes

Agentur: Heimat Wien

Produktion: MXR Productions

TV-Spot (© Heimat Wien / MXR Productions)

https://youtu.be/Ks47id_Odm0

Über Mail Solutions

Das Geschäftsfeld Mail Solutions der Österreichischen Post AG ist der führende Anbieter für innovative physische Postdienstleistungen und digitale Lösungen im B2B-Bereich. Das Lösungsportfolio von Mail Solutions gliedert sich in die Bereiche ‚Geschäftsprozesse‘ und ‚Werbung‘. Im Bereich ‚Geschäftsprozesse‘ finden sich individuelle Lösungen über den gesamten Nutzungszyklus von Dokumenten: Inputmanagement (für die Erfassung, den Import und die Integration von Schriftstücken im Inputprozess des Unternehmens), Dokumentenlogistik (für die Bearbeitung, Verteilung und Archivierung der physischen und digitalen Geschäftsdokumente und den Betrieb von Poststellen) sowie Outputmanagement (für die Datenaufbereitung, den Druck und den dualen Versand). Der Bereich Werbung unterstützt Unternehmen bei der relevanten Ansprache ihrer Zielgruppen, etwa durch das Werbemedium KUVERT, die digitale Prospektplattform Aktionsfinder, die Lösung Daten- und Adressmanagement sowie Digital Services, zu denen das KUVERT DIGITAL, sowie E-Mail-Marketing gehören. Mail Solutions steht seit November 2012 unter der Leitung von Georg Mündl. Weitere Informationen unter: https://www.post.at/mailsolutions

Über Aktionsfinder

Aktionsfinder (www.aktionsfinder.at) wurde 2009 als Startup in Salzburg gegründet und wurde 2016 von der Österreichischen Post AG zu 100% übernommen. Mit bis zu 1 Million Besuchen und 30 Millionen geblätterten Prospekten pro Monat ist Aktionsfinder eine der führenden digitalen Prospektplattformen. Darüber hinaus erreicht Aktionsfinder über 65.000 Facebook-Fans und 30.000 Newsletter-Abonnenten mit aktuellen Angeboten und Aktionen des österreichischen Handels und hilft Nutzern, so beim täglichen Einkauf bares Geld zu sparen.

Foto: Plakat-Sujet zur aktuellen Kampagne von Aktionsfinder (© Heimat Wien)