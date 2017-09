Bestandsmanagement und -controlling im Fokus

Gezieltes Controlling der Supply Chain ist eine Kernaufgabe eines nachhaltigen Bestandsmanagement. Bestände binden Kapital, beeinflussen die Liquidität und verursachen Kosten. Die Verringerung der Bestände kann daher viel unternehmerischen Spielraum schaffen, ohne dass dabei die Materialverfügbarkeit gefährdet werden sollte. Denn mit der Globalisierung der Märkte und der zunehmenden Kunden-Lieferantenvernetzung sind auch die Versorgungsrisiken gewachsen.

Dieses Buch will die Erkenntnis fördern, dass Bestandsmanagement und -controlling als eine den Material- und Informationsfluss begleitende Querschnittsfunktion und nicht als eine isolierte Aufgabenstellung für Mitarbeiter in der Beschaffung, in der Fertigung oder im Vertrieb anzusehen ist. Das Wissen um die finanzwirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Bedeutung der Bestände und um die Vielfalt möglicher Einflussfaktoren auf die Bestandshöhe sollte hinreichend Anlass geben, die Ist-Organisation zu überdenken.

Der Themenbereich „lieferantengesteuertes Bestandsmanagement“ wurde neu aufgenommen und durch Beispiele aus der Praxis zum „lieferantengesteuerten Bestandsmanagement (VMI)“ und zum „Konsignationslagervertrag“ nachvollziehbar dargestellt.

Das Werk erscheint bereits in dritter Auflage in der renommierten Reihe Einkauf/Materialwirtschaft unter dem Herausgeber Prof. Dr. Horst Hartmann. Damit legt er eine weitere praxisorientierten Publikation vor und rundet die Veröffentlichungen um die Themenkomplexe Lieferantenmanagement und Bestandsmanagement weiter ab.

Bestandsmanagement und -controlling

Optimierungsstrategien mit Beispielen aus der Praxis

2017, 3. Aufl., 146 Seiten, Broschur, 38,- Euro

ISBN 978-3-88640-207-6

Weitere Infos

Kontakt zum Autor