BGL-Präsidium plant langfristige Neuausrichtung für Herbst 2018

Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. will seine Verbandsstruktur langfristig ändern. Die von BGL-Präsident Adalbert Wandt und seinen Präsidiumskollegen initiierte Neuausrichtung soll zum Herbst 2018 umgesetzt werden.

Auf der BGL-Mitgliederversammlung am 25. Oktober in Köln sollen den Delegierten durch das Präsidium und Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Dirk Engelhardt erste Überlegungen vorgestellt werden. Die Ausarbeitung der Details soll einer Satzungskommission übertragen werden, die im Spätherbst ihre Arbeit aufnehmen und die entsprechenden Beschlüsse für die BGL-Mitgliederversammlung 2018 in Berlin vorbereiten soll.

Ziel der neuen Verbandsstruktur ist es, in Zukunft noch kurzfristiger auf die immer weiter steigenden Anforderungen reagieren zu können. Basierend auf dem 2015 erarbeiteten BGL-internen Verbändegutachten und in Anlehnung an andere nationale wie auch europäische Spitzenverbände soll anstelle des Präsidiums ein Gremium treten, das die Hauptgeschäftsführung bei ihrer täglichen Arbeit berät und unterstützt. BGL-Präsident Adalbert Wandt dazu: „Wir machen den BGL jetzt fit für die Zukunft und stellen bereits heute die Weichen für den Herbst 2018. Ansonsten heißt es beim BGL: ‚Business as usual‘“.

Quelle: BGL, Bildquelle: BGL/Rudolf Flentje

