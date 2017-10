cargo-partner auf Österreichs größter Karrieremesse

cargo-partner ist 2017 auf einer Reihe von Karrieremessen in Europa vertreten, zu denen auch die Career Calling am 18. Oktober in Wien zählt. Mit über 100 Standorten in mehr als 27 Ländern weltweit bietet das Transport- und Info-Logistik-Unternehmen Karrieremöglichkeiten in unterschiedlichen Bereichen an. Österreichs größte Karrieremesse, die Career Calling, findet dieses Jahr am 18. Oktober in der Messe Wien statt.

Die Career Calling richtet sich an Studierende, AbsolventInnen und junge BerufseinsteigerInnen. Auf der diesjährigen Veranstaltung präsentieren sich ca. 150 nationale und internationale Unternehmen aus den Bereichen Wirtschaft, Technik und Naturwissenschaft. Wie auch in den vergangenen Jahren ist der internationale Transport- und Info-Logistik-Anbieter cargo-partner auf der Career Calling vertreten und informiert interessierte BesucherInnen über die vom Unternehmen angebotenen Karrieremöglichkeiten. Am cargo-partner-Stand (Nr. 202) können sich BesucherInnen per iPad registrieren, um regelmäßig Informationen über aktuelle Jobangebote zu erhalten. cargo-partner bietet für Berufssuchende eine Vielzahl an Karrierechancen in unterschiedlichsten Bereichen: von Transport- und Lagermanagement über IT, Produktmanagement, Vertrieb und Marketing bis hin zu Recht und Finanzen.

Neben der Career Calling in Wien tritt cargo-partner im Herbst 2017 bei zahlreichen anderen Karrieremessen in Europa sowie Asien auf, so z.B. auf der „Kariérna cesta“ von 17. bis 18. Oktober in Bratislava oder der „SCCCI Trade Association Career Fair“ am 3. November in Singapur. Mit dem fortlaufenden Wachstum des Unternehmens ergeben sich kontinuierlich neue Möglichkeiten. So hat cargo-partner im Jahr 2017 seine internationale Repräsentanz um die Länder Myanmar und Schweden erweitert. Darüber hinaus investiert cargo-partner in die Entwicklung seiner Software-Services und branchenspezifischen Transport- und Logistiklösungen, wie beispielsweise für Lebensmittel und verderbliche Waren, Pharmazeutika und die Automotive-Branche. Somit ist das Unternehmen laufend auf der Suche nach gut ausgebildeten Fachkräften zur Stärkung seiner weltweiten Teams. Alle offenen Stellen sind im cargo-partner-Jobportal verfügbar: http://jobs.cargo-partner.com

Über cargo-partner cargo-partner ist ein privat geführter Info-Logistik-Komplettanbieter mit einem breiten Portfolio an Luft-, See-, Landtransport- und Logistik-Services. Mit über einem Dritteljahrhundert an Expertise in Informationstechnologie und Supply Chain Optimierung entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Services für eine Vielzahl an Branchen, um Wettbewerbsvorteile für seine Kunden auf der ganzen Welt zu schaffen. cargo-partner wurde 1983 gegründet und erwirtschaftete im Jahr 2016 mit 2.588 Mitarbeitern einen Umsatz von 555 Mio. Euro.

