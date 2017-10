Containerreederei CMA CGM kauft Sofrana Unilines

CMA CGM hat über die Tochtergesellschaft ANL eine Vereinbarung zum Kauf der Mehrheit der Anteile an Sofrana Unilines, ein wichtiger Akteur im regionalen Seehandel mit den pazifischen Inseln, unterzeichnet. Die Transaktion wird voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen.

Sofrana Unilines betreibt direkt, beziehungsweise über Partner eine Flotte von 10 Schiffen auf acht Handelsrouten und fährt 21 Häfen in Australien, Neuseeland, Papua-Neuguinea und den pazifischen Inseln an. Mit erfolgreichen Aktivitäten in der Südpazifik-Region seit fast 50 Jahren bietet das Unternehmen für ANL und CMA CGM eine verbesserte Hafenabdeckung in diesem Gebiet.

ANL bedient aktuell 16 Handelsrouten in die großen Häfen in Australien, Neuseeland, Papua-Neuguinea, Nordasien, Südostasien, Nordamerika und am Indischen Subkontinent. Die große Reichweite in Asien, ISC und Nordamerika zusammen mit Sofranas fundierter Kenntnis der pazifischen Inseln wird den Kunden ein neues Maß an Service- und Routing-Optionen bieten, die alle von der finanziellen und operativen Stärke der CMA CGM Group unterstützt werden.

Die neu aufgestellte Gruppe, Sofrana ANL, ergänzt das große Portfolio der regionalen Spezialisten von CMA CGM: OPDR und MacAndrews in Europa, CNC in Asien. Darüber hinaus kündigte CMA CGM im Juni das Projekt zur Übernahme der Mercosul Line an, zwecks Aufstockung des Betriebes in Brasilien.

www.cma-cgm.com

Quelle: oevz.com