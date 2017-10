Dachser zeichnet „Logistik Masters“ auf dem Deutschen Logistik-Kongress aus

Dachser hat am vergangenen Donnerstag die Sieger von Logistik Masters, Deutschlands größtem Wissenswettbewerb unter Logistikstudenten, auf dem Deutschen Logistik-Kongress in Berlin ausgezeichnet.

Denis Karlin von der Hochschule Bremerhaven gewann in der Kategorie Bachelor, Katharina Ewald von der Universität Duisburg-Essen konnte sich in der Kategorie Master gegen insgesamt 1400 Studierende durchsetzen. Als beste Hochschulen nahmen die Universität Duisburg-Essen, die Fachhochschule Frankfurt University of Applied Sciences und die Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim Preise entgegen.

An dem Wettbewerb „Logistik Masters“, den Dachser zusammen mit der Fachzeitschrift VerkehrsRundschau initiiert, haben sich über 1400 Studierende von rund 140 Hochschulen beteiligt. In 70 Fragen haben sie ihr Wissen rund um die Logistik unter Beweis gestellt. Den Gewinnern winkt ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 10.000 Euro. „Ausdauer und Ehrgeiz, aber natürlich auch eine große Portion Fachwissen zeichnen die Teilnehmer des Wettbewerbs aus“, sagt Bernhard Simon, CEO von Dachser. „Diese jungen Menschen engagieren sich über die grundlegenden Anforderungen der Hochschulen hinaus und begeistern sich für die Logistik. Diese Begeisterungsfähigkeit braucht die Branche.“ Neben den besten Bachelor- und Master-Studierenden wurden auf dem Deutschen Logistik-Kongress auch die Professoren der drei Sieger-Hochschulen ausgezeichnet.

Katharina Ewald (23) und Denis Karlin (20) nahmen ihre Auszeichnung in Berlin von Dr. Andreas Froschmayer, Corporate Director Corporate Development, Strategy & PR bei Dachser, und Gerhard Grünig, Chefredakteur der VerkehrsRundschau, entgegen. Beide Preisträger hatten erstmalig am Wettbewerb teilgenommen.

Die Preisverleihung war eingebettet in die Fachsequenz „Transformation der Geschäftsmodelle“, an der sich Dr. Andreas Froschmayer von Dachser mit einem Vortrag zum Thema „Integrierte Geschäftsmodelle der Logistik – die nächste Phase der Digitalisierung“ beteiligte.

Bei dem von Dachser und der VerkehrsRundschau – dem Wochenmagazin für Spedition, Transport und Logistik – initiierten Wettbewerb erhalten die beiden Erstplatzierten Preisgelder in Höhe von insgesamt 10.000 Euro. Seit Beginn des Wettbewerbs 2005 haben sich über 12.000 Studierende an Logistik Masters beteiligt, über 75 Logistikprofessoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben anspruchsvolle Masterfragen beigesteuert.

