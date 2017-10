Wirecard gewinnt mit ALDI Nord und ALDI SÜD zwei der größten Einzelhändler als Neukunden für Gutscheinkarten

Wirecard gewinnt die beiden Handelsunternehmen ALDI Nord und ALDI SÜD als Neukunden. Beide Discounter führen zeitgleich und erstmals eigene Geschenkkarten ein. Damit erweitern sie ihr bereits bestehendes Angebot um ein eigenes E-Geld-Produkt. Bisher konnten Kunden dort teils Gutscheine für andere Händler, Plattformen wie Google Play oder Prepaid-Anbieter wie ALDI TALK erwerben.

Als Spezialist für den digitalen Zahlungsverkehr ermöglicht Wirecard das gesamte Handling der Geschenkkartenplattform und verantwortet die Herausgabe sowie Zahlungsabwicklung der Karten. Neueste Softwaretechnologien und Bankdienstleistungen werden dabei intelligent verknüpft, sodass die gesamte Bandbreite im Bereich Geschenkkarten abgedeckt wird: E-Geld-Karten für den stationären Einkauf und den Einsatz im E-Commerce.

Mit den neuen Geschenkkarten kann deutschlandweit in allen ALDI-Filialen bezahlt werden. Erhältlich sind die Karten jeweils an der Kasse. Kunden profitieren dabei von dem flexiblen Angebot unterschiedlicher Wertstufen.

„Wir sind von vielen unserer Kunden immer wieder gezielt gefragt worden, wann es neben den Gutscheinen anderer Marken auch endlich Geschenkkarten von und für ALDI gibt. Denn unter unseren Kunden gibt es viele Fans, die sich für unsere Marke begeistern und denen man mit einer Geschenkkarte eine große Freude macht“, sagt Natascha Vrchoticky, Communication Director Customer Relationship Management bei ALDI SÜD.

Bei ALDI Nord können Kunden für ihre Geschenkkarten zwischen 10, 20, 50 und 100 Euro wählen. „Wir möchten, dass unsere Kunden die Geschenkkarten besonders einfach einlösen können. Deshalb gelten die Karten in allen ALDI-Märkten deutschlandweit“, sagt Dominik Remy, Leiter aus dem Fachbereich Verkauf bei ALDI Nord und fügt hinzu:

„Dieser Service wird viele Kunden hoffentlich sehr freuen.“

„Dass sich ALDI Nord und ALDI SÜD und damit zwei der größten Einzelhändler Deutschlands für Wirecard als Technologiepartner entschieden haben, freut uns“, kommentiert Christian Reindl, Executive Vice President Sales Consumer Goods bei Wirecard. „Durch unsere langjährige Erfahrung im Bereich E-Geld-Karten kann ALDI seinen Kunden deutschlandweit einen zusätzlichen Mehrwert bieten. Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen profitieren sie von einem reibungslosen Einkaufserlebnis mit einem flexiblen Omnichannel-Einsatz – online, wie auch am Point of Sale.“

Über Wirecard:

Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.

Über ALDI:

ALDI gehört zu den international führenden Handelsunternehmen. Mit einer mehr als 100-jährigen Kaufmannstradition steht die Marke ALDI in Deutschland für die Nummer eins im Discount. Den entscheidenden Beitrag zum langanhaltenden Erfolg der Unternehmensgruppe ALDI Nord leisten rund 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland sowie in Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Polen, Portugal und Spanien. Mit über 1880 Filialen und 30 Regionalgesellschaften ist die Unternehmensgruppe ALDI SÜD in Süd-und Westdeutschland vertreten. Das Unternehmen beschäftigt in Deutschland mehr als 40.100 Mitarbeiter, darunter über 5200 Auszubildende. Weltweit ist ALDI SÜD in elf Ländern vertreten: Österreich, USA, Großbritannien, Irland, Australien, Schweiz, Slowenien, Ungarn, China und Italien.

Quelle: APA/OTS Wirtschaft