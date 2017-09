Erste LNG-Tankstelle in Österreich im Ennshafen eröffnet

In wenigen Wochen Bauzeit hat die RAG Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft im Ennshafen die erste LNG-Tankstelle Österreichs errichtet und nunmehr der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Station wurde am 26. September im Beisein des oberösterreichischen Landeshauptmann-Stellvertreters Dr. Michael Strugl und weiteren hochrangigen Gästen aus Politik und Wirtschaft offiziell eröffnet.

Die RAG leistet mit diesem Meilenstein zur Etablierung von LNG als umweltfreundlichem Kraftstoff für den Lkw-Verkehr einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der österreichischen und europäischen Klimaschutzziele. Der Standort Donaustraße im Ennshafen wurde ausgewählt, da seine Lage im Zentralraum Oberösterreich dafür ideal geeignet ist. Transportunternehmen, die auf LNG setzen, können ohne große Umwege in Kauf nehmen zu müssen, den Kraftstoff der Zukunft tanken.

Am Standort Ennshafen können derzeit rund 12 Tonnen verflüssigtes Erdgas gelagert werden, das entspricht rund 60-90 Lkw-Tankfüllungen. Angeliefert wird das Erdgas mit dem RAG-eigenen LNG-Tankwagen. Das Erdgas stammt u.a. aus heimischen RAG-Erdgaslagerstätten und wird in der RAG-eigenen LNG-Anlage im oberösterreichischen Gampern aufbereitet, wo etwa zwei Tonnen LNG pro Tag hergestellt werden, die dann an der LNG-Tankstelle Ennshafen genutzt werden können. Das entspricht einer Betankung von 10-15 LNG-Lkw pro Tag.

LNG (Liquified Natural Gas) ist Erdgas, das durch Abkühlung auf Temperaturen von circa -160 °C in einen flüssigen Zustand versetzt wird. Das Expansionsverhältnis von flüssig zu gasförmig beträgt bei Erdgas 1:600, sodass große Mengen von Energie in Form von LNG transportiert und bevorratet werden können. Es kann direkt in Österreich erzeugt oder mit speziellen Tankwagen und Tankschiffen zu den Kunden transportiert werden.

Neben einfacher Lagerung und Transport besitzt LNG noch einen wesentlichen Vorteil: Liquified Natural Gas ist sehr wirtschaftlich und effizient. Denn als sehr reines Erdgas, das zu fast 100 Prozent aus Methan besteht, hat es einen durchschnittlichen Brennwert von ca. 11,3 kWh pro Kubikmeter Gas.

Vorteile von LNG-betriebenen Lkw:

Pro Lkw können im Vergleich zu einem EURO-6 Diesel Truck bis zu 20.000 Kilogramm CO2 pro Jahr eingespart werden

Reduktion Feinstaub um 95 Prozent

Reduktion Stickoxide (NOx, NO2) um mehr als 70 Prozent

Kein AdBlue/Katalysator erforderlich

LNG für Schwerverkehr und Industrie technisch ausgereift und dauerhaft verfügbar

Kraftstoff LNG reduziert Lärmemissionen um circa 50 Prozent

Europaweites LNG Tankstellennetz im Ausbau, bereits mehr als 60 Tankstellen in Betrieb

EU-Initiativen wie Horizon 2020

